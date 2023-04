6. kolo Let's Dance: Ťarbavá Marcinková, Gáborík neveril vlastným ušiam a... KONIEC pre najväčšiu hviezdu!

Jedno z najväčších prekvapení 6. kola Let’s Dance prišlo po tanci Mariána Gáboríka, ktorý so svojou manželkou Ivanou predviedol cha-chu. Z úst porotcovského kata Jána Ďurovčíka totiž vyšli pomerne šokujúce slová.

Galéria fotiek (6) Ivana Gáborík a Marián Gáborík

Zdroj: Tv Markíza

„Fakt toto nechápem, fakt si mi zbúral komplet všetky plány o tom, ako budem vás dvoch hodnotiť,” vyhlásil choreograf s tým, že mal pripravené ódy na Ivanu a Mariána plánoval zjazdiť pod čiernu zem. „Keby si sa na začiatku tvojej kariéry detskej ubral iným smerom, tak z teba bude normálne dobrý tanečník. Úplne fakt. Ty más tanečný talent a stojím si za tým,” vystrúhal hokejistovi nečakanú poklonu.

Galéria fotiek (6) Marián Gáborík a Ivana Gáborík

Zdroj: Tv Markíza

Naopak, kto porotu v nedeľný večer trochu sklamal, bola herečka Gabriela Marcinková. Jej valčík totiž obsahoval príliš veľa akrobatických prvkov, na čo poukázal najmä Ján Koleník a spomenula to vo svojom hodnotení aj Adela Vinczeová.

Podľa Jána Ďurovčíka zas zvolil jej partner Matyáš Adamec až príliš náročnú choreografiu na to, že netancuje s profesionálkou. „Ty si neodhadol Gabikine schopnosti v tomto. Nezvládla to tak, ako by to zvládol profík,” okomentoval ich výkon s tým, že mlynské koleso bolo príliš toporné a zdvíhačka ťažkopádna. „Ona je fantastická, ale toto je ťažká technika, ktorá spôsobila, že sa polovica tanca stala ťažkopádnou a úplne reálne to poviem – ťarbavou,” dodal.

Galéria fotiek (6) Gabriela Marcinková a Matyáš Adamec

Zdroj: Tv Markíza

Aj preto sa Marcinková ocitla pri vyraďovaní v poslednej trojici, a teda v zóne ohrozenia. Nakoniec postúpila do ďalšieho kola a so súťažou sa musel rozlúčiť zahraničný hosť, herec Mario Cimarro. Jeho vypadnutie v hľadisku oplakala aj jeho partnerka Bronislava.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Tv Markíza