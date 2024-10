Cigáni okradli cigáňa! Česká hviezda ZÚRI: Kedysi sa to nemohlo stať... Doba sa ZHORŠILA!

Zdeněk Godla (Zdroj: RTVS)

CHOMUTOV - Známy český herec Zdeněk Godla (49) má za sebou nepríjemnú skúsenosť. Bol práve na nákupoch v supermarkete, keď jeho manželku okradli. Obklúčila ju skupinka ľudí, ktorá jej ponúkala voňavky a zlato a kým ju zabávali, ukradli jej kabelku. Známy Čech zúri - kedysi by sa to nemohlo stať!

Zdeněk Godla je u našich západných susedov obľúbeným hercom, no poznajú ho aj slovenskí diváci. Zahral si napríklad vo filme Invalid... Aktuálne dotočil film Zločin na dobré cestě, stále natáča seriál Ordinácia v ružovej záhrade a úlohu dostal aj v novej gangsterke. Veľká pracovná vyťaženosť ho donútila sa presťahovať z rodičovského domu späť do Chomutova, aby to mal bližšie do Prahy.

No v meste ho hneď čakalo nepríjemné privítanie. Ako informuje Blesk.cz, práve bol na veľkom nákupe v miestnom supermarkete. No a zatiaľ čo on obedoval vo jedálni, jeho manželku vo vestibule obklúčila skupinka ľudí, ktorá jej výhodne ponúkala voňavky a zlato. Išlo však len o dobre premyslenú taktiku a zatiaľ čo jedni ju zabávali, ďalší jej ukradli kabelku.

(Zdroj: TV JOJ)

A to bola pre Godlu poriadna facka. „Boli to cigáni z Rumunska. To je vrchol, keď cigáň okradne cigáňa,“ zúril herec. „Cigáni z Rumunska žene ponúkali voňavky a vzali kabelku,” pokračoval herec s tým, že jej spôsobili veľkú škodu. „V peňaženke mala peniaze na veľký nákup. Doklady a osobné veci. Aj telefón,“ opisoval známy Čech.

Vytočilo ho to o to viac, že kedysi by sa niečo podobné nemohlo stať. „To sa kedysi nemohlo stať, aby cigáň okradol cigáňa. Doba sa zhoršila,“ vysvetlil Godla s tým, že krádež ani nehlásili polícii. „Chodili by sme na výsluchy a aj tak by ich policajti nechytili. Títo zlodeji pendlujú,“ dodal.

Zdeněk Godla (Zdroj: Ján Zemiar)