Šoko otvorene rok po NEÚSPECHU s vlastnou reláciou: Už by do toho nešiel!

Juraj Šoko Tabáček (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Pred rokom zahviezdil na obrazovkách RTVS, no neúspešne. Z každej strany sa na Juraja Tabačka valila kritika. Jeho relácia Traf to po pol roku skončila. No a aktuálne úprimne prehovoril, aké náročné to pre neho bolo!

V januári minulého roka sa po konci relácie 5 proti 5 začal vysielať súťažno-zábavný program Traf to. Zatiaľ čo moderátor Andrej Bičan dostal stopku, do popredia sa dostal herec Juraj Šoko Tabaček. Diváci ho mohli poznať z rôznych formátov, a to napríklad z relácie S úsmevom po Slovensku, pôsobil tiež ako kapitán v Milujem Slovensko, v Jojke sa objavuje v relácii Inkognito a dlhé roky stvárňoval Tunela v markizáckom seriáli Horná Dolná.

Vedomostná súťaž Traf to však úspech nezožala. Na Šoka sa zo všetkých strán valila kritika až nakoniec... Po pol roku relácia skončila! Pripravená bola iba jedna séria, a tak od septembra mohli diváci vidieť zase inú šou. Od jesene ho nahradil moderátor Martin Nikodým, ktorý tak dostal lukratívny kšeft. Na obrazovkách RTVS začal moderovať Všade dobre, doma naj. No a Tabaček po roku od fiaska na obraze šokuje priznaním.

„My sme točili 5 dielov denne a ja som zažil, že čo to je, keď ti horí hlava. Večer sa mi stalo, že sme dotočili piaty a povedali: Poď, ešte nahráš upútavku, kde bolo treba povedať jednu vetu a ja som sa ju nebol schopný naučiť, normálne mi ju museli nalepiť na kameru, aby som vypľul vetu, lebo to bolo husté. Fakt rešpekt všetkým, ktorí takto idú bomby. Ja som hrdý, že som dostal možnosť to vyskúšať, ale už presne viem čo nechcem robiť. Si zober, natočíš dve doobeda, potom si dáš obed a príde ti gastrálna demencia a ty ťaháš z päty a vlastne ten mozog neberie, čo sám rozpráva,“ prezradil v podcaste Lužifčák.

(Zdroj: RTVS)