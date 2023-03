Reakcia Hudáka na TAJNÉHO hosťa v šou Inkognito: Už len TY si nám tu chýbal!

Zajtra večer sa diváci televízie Joj dočkajú obľúbenej zábavnej relácie Inkognito. Hádači v zložení Michal Hudák, Tomáš Hudák, Marián Čeky Čekovský a Juraj Šoko Tabaček majú pred sebou opäť ťažkú úlohu. Musia uhádnuť povolania všetkých hostí a meno posledného, tajného.

V novej epizóde navštívi jojkárske štúdio slovenský herec Marcel Nemec, ktorý bude tentokrát zastávať úlohu spomínaného tajného hosťa. Jeho meno budú musieť hádači, tak ako vždy, na konci relácie uhádnuť. Ale ako im to pôjde? Po rôznych indíciach sa nakoniec Mišovi Hudákovi podarí odhaliť jeho identitu. No a jeho reakcia, tá vás úplne dostane!

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV JOJ

Mišo Hudák je špička v "hádačskom obore" a potvrdilo sa to aj tentoraz. Keď im moderátor Vladimír Voštinár podsunul informáciu o boybande, hádači si hneď spomenuli na Kopytovcov. No a Mišovi to práve vtedy došlo!

Keďže sa už všetci členovia v relácii Inkognito prestriedali, na výber ostával už len jeden. Vtipné hádanie preto vyvrcholilo zábavnou vetou. „Už len ty si nám tu chýbal," poznamenal vtipne Mišo Hudák na adresu Marcela. No a ten prišiel s pozitívnou náladou, ako sme už pri ňom zvyknutí.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV JOJ

Zabávač má dôvod na radosť, keďže iba pred časom oznámil skvelú novinku ohľadne svojej choroby. Rakovina našťastie po rôznych operáciách a chemoterapiách ustúpila. No kým ešte túto správu nevedel, rozmýšľal nad tým, čo by ho ešte mohlo v jeho živote potešiť, keďže mu vtedy nezostávalo veľa času.

„Povedal som si, že, ejha, tí Kopytovci, oni by ešte mali povedať čo-to. Tak, ako sme povedali a, b, c, bolo by ešte dobré povedať d, e, f. A práve d, e, f ideme hovoriť,“ oznámil s úsmevom na tvári. Legednárna skupina Kopytovci sa tak opäť vracia na scénu s výberom toho najlepšieho a s tromi novými pesničkami. Ak sa chcete dozvedieť, čo viac Marcel o Kopytovcoch prezradil, nezabudnite sledovať Inkognito zajtra o 21:45 na televízii Joj.