Zákulisie Let's Dance: Báthoryčka Mamba, topmodelka ako SALÓNKA a... markizák s DVOMI ženami!

Nedeľný večer patril tanečnej šou Let’s Dance. Známe tváre zo sveta šoubiznisu si nedali od tanca pauzu ani tentokrát a prišli podporiť svojich favoritov. Ich výkony boli opäť ohromujúce a doslova vyrážali dych. Ale žiaľ, aj v tomto kole musel vypadnúť jeden tanečný pár. Najmenej diváckych hlasov dostali Milan Junior Zimnýkoval a Radka Britaňáková, ktorí museli súťaž opustiť.

Minulý týždeň opustil súťaž markizácky herec Victor Ibara, ktorý tentokrát tanečnú atmosféru nasával z hľadiska. Nebol však sám! Do spoločnosti zobral rovno dve dámy. Ale s kým to zavítal na červený koberec? Sympaťák prišiel po boku svojej priateľky Kristíny aj svojej sestry. Trojici to spolu nesmierne pristalo a dá sa povedať, že hviezda Druhej šance má vo svojom živote naozaj krásne ženy!

Filmové kolo nevynechala ani topmodelka Saša Gachulincová, ktorá prišla v spoločnosti svojej kamarátky. Keď vošla do miestnosti, ostali doslova všetky oči na nej. Postarali sa o to jej šaty výrazného strihu a v krikľavej ružovej farbe. Tak trochu pripomínala salónku. Čo poviete, bola by z blondínky pekná ozdoba na stromček?

V zákulisí nechýbala ani Mamba Dasha, ktorá má tohtoročnú ôsmu sériu pod palcom ako jedna z influenceriek. Tí mali za úlohu dodržať aj dresscode filmového kola. Ich šaty mali stvárňovať nejakú z filmových postáv. Celkový speváčkin look pôsobil ako z filmu o Alžbete Báthoryovej, a tak sa teda sama nakoniec prirovnala ku krvavej grófke. Viac fotiek z príchodov si môžete pozrieť vyššie v galérii.