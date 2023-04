Prvá FOTO po prevalení vzťahu: Markizácky herec a Twiinska žiaria šťastím!

Iba včera sme vás na Topkách informovali o novom páriku v slovenskom šoubiznise. Je ním Victor Ibara a Daniela Nízlová z dua Twiins. Speváčka a markizácky herec sa síce prednedávnom spoločne ukázali na priamom prenose Let's Dance, ale vtedy by nikomu ani nenapadlo, že by mohli tvoriť pár, keďže bol exotický fešák ešte v marci zadaný.

Victor sa však v tajnosti so svojou priateľkou rozišiel a dal sa dokopy so spomínanou Twiinskou. Po včerajšom prevalení tejto informácie v médiách, to už viac netaja ani na sociálnych sieťach. So svojimi fanúšikmi sa podelili o záber, na ktorom si prejavujú vzájomnú náklonnosť. Zaľúbené hrdličky si už hrkútajú.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram D.N.

Herec je už u Daniely ako doma a spoločne aj s jej sestrou Veronikou a Matúšom Kolárovským si užívali včerajší večer pozeraním televízie.