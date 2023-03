ODPADNETE! Bizarný moment v Let’s Dance: Dvíhačka z Hriešneho tanca… V podaní Adelinho EX a Viktora!

Tretie kolo tanečnej šou Let's Dance sa nieslo v zmanení filmu. Súťažné páry predviedli choreografie inšpirované známymi kinohitmi. Ako poslední sa na parket postavili herečka Gabika Marcinková s Matyášom Adamcom a ukázali kultový tanec z Hriešneho tanca. Tancovali výborne, ale... Nevyšla im zdvíhačka.

Toho sa chytila porotkyňa Adela Vinczeová, ktorá opísala svoje skúsenosti s týmto náročným prvkom. Ona sama si Hriešny tanec zatancovala v 3. sérii Let's Dance, ktorá sa vysielala ešte v roku 2009. Tancovala so svojím expriateľom Petrom Modrovským. A dvojici sa vtedy podarila aj spomínaná dvíhačka.

Blondínka však zásluhy pripisovala skúsenému tanečníkovi, ktorí vraj nemal problém dvihnúť kohokoľvek. To sa už ozval jej manžel Viktor Vincze: „Dvihol by aj mňa?“ A netrebalo dvakrát hovoriť. Keďže Peter Modrovský naďalej pracuje v zákulisí Let's Dance, okamžite pribehol na parket a... Divákom sa naskytol skutočne bizarný pohľad.

Na parkete sa odrazu zopakovala kultová scéna z Hriešneho tanca, no namiesto krásnej tanečnice, sa oproti Modrovskému rútil odhodlaný Viktor. No Adeline slová sa nepotvrdili - jej ex nedvihne každého, jej manžela napríklad nedvihol!

