Extravagantná EX Vila Rozborila: Na premiére ako Cruella de Vil… Katka, kde máš 101 dalmatíncov?!

BRATISLAVA - V jednom z bratislavských obchodných centier sa včera večer konala premiéra filmu Zatmenie. Tento počin prilákal do kín mnoho známych tvárí. Medzi pozvanými nechýbala ani exmanželka Vila Rozborila, ktorá prišla v spoločnosti svojej kamarátky. Katka však náramne pripomínala hlavnú postavu z filmu 101 dalmatíncov, a to Cruellu de Vil.

Na plátnach sa v poslednom období objavuje jedna novinka za druhou. Práve vďaka tomu maju naše celebrity o kultúrne zážitky postarané. Ako sme si už mohli všimnúť, veľmi radi navštevujú počiny od slovenských i českých tvorcov. Tentokrát známe tváre prijali pozvanie na kinopremiéru filmu Zatmenie od českého režiséra Petra Kubíka.

Zatmenie tak už uzrelo svetlo sveta a získalo si svojich prvých fanúšikov. Herecké obsadenie bolo naozaj silné. Do hlavnej úlohy bol obsadený aj slovenský herec Ján Jackuliak, ktorý so svojou krásnou rodinkou zavítal aj na spomínanú premiéru. Česká herečka Anna Kadeřávková, ktorá sa vo filme objavila tiež, dorazila do Bratislavy až z Prahy.

Trošku drsnejšiu komédiu si nenechala ujsť ani exmanželka Vila Rozborila, ktorá do kina prišla v spoločnosti svojej známej, a to umelkyne Michaely Galovej. Katka je známa svojim extravagantným štýlom. Tentoraz si do spoločnosti zvolila čierny outfit s bielymi prvkami.

Spomínate si ešte na rozprávkovú postavu Cruella de Vil? Ak áno, tak práve tú Katka pripomínala svojím vzhľadom. Čierno-biela kombinácia bola typická práve pre filmovú zákeráčku a teraz učarovala aj Katke. Jej okuliare a vlasy ešte pridali na podobnosti. Vilovej exmanželke tak k úplnej dokonalosti chýbalo už len 101 dalmatíncov. Kto ďalší si prišiel vychutnať tento filmový zážitok, si môžete pozrieť v galérii nižšie.

