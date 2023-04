Nové basketbalové HVIEZDY? Sústredená Malachovská, Sexi Haydu a... Cifrovej snúbenec to ZABIL!

BRATISLAVA - Včera sa jedno z bratislavských kín zaplnilo "novými basketbalovými hviezdami". Išlo o naše slovenské celebrity, ktoré si prišli užiť film Air so špičkovým obsadením. A práve basketbalová lopta, ktorá bola na premiére pripravená ako rekvizita, zaujala všetkých pozvaných. Poniektorí hostia si chceli vyskúšať povestný "spin" na prste. Pozrite, ako im to išlo!

O večerný program mali nadšenci filmového umenia postarané! Včera sa v jednom z bratislavských kín konala premiéra filmu Air. Americký počin, zas a znova, prilákal pred premietacie plátno mnoho známych tvárí zo slovenského šoubiznisu. Podobne ako na filme Creed III., aj tentoraz dostali celebrity do rúk rekvizity. Takto sa s basketbalovou loptou popasovali!

Ako sme si už všimli, Slováci si radi zájdu do kina nielen na slovensko-české filmy, ale aj na tie zahraničné. Túto príležitosť využila aj moderátorka Iveta Malachovská, ktorá s radosťou zapózovala aj s "basketbalkou". Pred objektívom sa pokúsila aj o zatočenie lopty na prste, pri ktorom bola sústredená až tak, že si neustrážila svoj jazyk. Síce jej to nevyšlo, ale aj pokus sa ráta!

Galéria fotiek (23) Iveta Malachovská

Zdroj: Ján Zemiar

Galéria fotiek (23) Iveta Malachovská

Zdroj: Ján Zemiar

Herečka Karin Haydu ani tentoraz nesklamala a do kina zavítala, ako sme už pri nej zvyknutí, ako poriadna sexica. Dravosť jej doslova srší z očí. Síce mala na nohách obuté čižmy s podpätkom, ale ani to ju neodradilo od "športovej aktivity" a spokojne si pred fotografom zadriblovala s basketbalovou loptou. Ale jej to pristane. Čo poviete?

Galéria fotiek (23) Karin Haydu

Zdroj: Ján Zemiar

No a na záver to najviac "zabil" snúbenec Evy Cifrovej! Po niekoľkých predchádzajúcich nevydarených pokusoch o "spin" lopty sa to práve jemu konečne podarilo a dá sa povedať, že trošku aj zamachroval. Jeho výška by aj korešpondovala s výškou basketbalistu. Tak čo, dá sa Lukáš na novú kariéru?

Galéria fotiek (23) Eva Cifrová so snúbencom Lukášom

Zdroj: Ján Zemiar

Životopisnú športovú drámu si nenechali napríklad ujsť ani bývalá moderátorka Lucia Forman Habancová s partnerom, Petra Batthyány či politik Juraj Droba s manželkou. A ani oni, rovnako ako ich kolegovia, nepohrdli spomínanou rekvizitou. Viac fotografií z kinopremiéry si môžete pozrieť v našej galérii nižšie. A oddnes si môžete film Air pozrieť aj v našich kinách!