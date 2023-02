Zomrel Juraj Jakubisko (†84): Mal PODLOMENÉ ZDRAVIE... TOTO všetko ho trápilo!

BRATISLAVA - V noci z piatka na sobotu celé Slovensko aj Česko zasiahla mimoriadne smutná správa. Do neba odišiel filmový velikán Juraj Jakubisko (†84). O smrti legendárnej osobnosti, ktorá už navždy zostane zapísaná do dejín, informovala dcéra Jannete Jakubisková prostredníctvom sociálnej siete...

Príčina maestrovej smrti zatiaľ známa nie je. Už dlhé roky sa ale vie o tom, že mal niekoľko vážnejších zdravotných problémov. V roku 2012 podstúpil transplantáciu srdca a stal sa tak najstarším mužom s transplantovaným srdcom v Česku. „Musím povedať, že je Juraj lepší, pokojnejší a menej sa rozčuľuje,” prezradila rok po zákroku jeho manželka Deana.

Avšak, práve kvôli tansplantácii museli Jurajovi Jakubiskovi umelo znižovať imunitu. Vysvetľovala to jeho manželka v roku 2021, keď legendárneho majstra filmovej tvorby nečakane hospitalizovali. „On má umelo zníženú imunitu, aby mohol s tým srdiečkom žiť. Je to veľmi vážna situácia,” uviedla vtedy herečka pre portál Expres.cz. Oslabený imunitný systém sa tak odrazil aj na jeho zdravotnom stave.

A stalo sa tak presne v čase, kedy celý svet strašila pandémia koronavírusu. Po niekoľkých dňoch sa ale ukázalo, že v nemocnici nebol pre Covid-19, ale problémy s obličkami. Niekoľko dní strávil hospitalizovaný v pražskom Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny. A zakrátko sa jeho zdravie podlomilo opäť.



Galéria fotiek (4) Zdroj: Jan Zemiar

O približne mesiac Jakubiska znova hospitalizovali, vtedy už ale práve pre koronavírus. Kvôli naštrbenému zdraviu a vysokému veku sa preto Jakubisko posledný rok držal v izolácii. „Pán Jakubisko je v najviac ohrozenej skupine. Má umelo znižovanú imunitu, aby mohol žiť s transplantovaným srdcom. Je to veľmi vážna situácia. My sme boli celú dobu doma a snažili sme sa, aby sa s okolím stýkal čo najmenej. A to sa týkalo aj mňa,“ vyjadrila sa Jakubisková.

Prísne opatrenia ale nestačili a vírus si ich predsa len našiel. „My sme s Jurajom boli fakt veľmi izolovaní, takže ja vôbec neviem, aký zázrak sa stal, že sa to k nám dostalo, ale stalo sa,“ prezradila v markizáckej Smotánke Deana. Priebeh choroby bol navyše taký náročný, že režiséra vo vážnom stave museli hospitalizovať až na dva týždne.

Aj následne platilo, že Jakubisko bol viac-menej izolovaný a pre podlomené zdravie sa vyhýbal väčšej spoločnosti. V súkromí sa mimoriadne tešil na premiéru pokračovania legendárnej Perinbaby, veľkolepého uvedenia sa už však, bohužiaľ, nedožil. Česť jeho pamiatke.