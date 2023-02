Slovenská playmate sa bojí o bábätko: ZDRAVOTNÉ komplikácie… Hlavne, nech NEODPADÁVAM!

Je bežné, že ženám v tehotenstve býva zle a pociťujú nedostatok fyzickej sily. Svoje o tom vie aj fotomodelka Eva Cifrová. 1. slovenská playmate vystrašila svojich fanúšikov, pretože v poslednom čase sa jej pridružili zdravotné komplikácie a sama bola z toho nemilo prekvapená.

Galéria fotiek (9) Eva Cifrová

Zdroj: Ján Zemiar

Včera na sociálnej sieti popísala nepríjemnú príhodu, ktorá sa jej stala cez víkend a, veru, nebolo jej všetko jedno. „Pravdepodobne som mala veľmi nízky tlak a keď som bola v noci vypustiť Carloska von, tak mi prišlo tak zle na odpadnutie, že som bola v strede schodiska a normálne som si myslela, bože, teraz, keď odpadnem, tak si asi niečo urobím,“ so strachom v očiach prehovorila vo videu Eva.

„Nevedela som, či si mám čupnúť. Bola som sama doma, takže som nemohla zakričať ani na Lukáša a už som vedela, že je veľmi zle. Mala som hviezdičky pred očami, už sa mi zatmievalo a jediné, čo som si hovorila, bože môj, keď tu padnem, mňa tu nikto ani nenájde,“ poznamenala vystrašená blondínka.

No našťastie sa aj bez svojho partnera Lukáša nejako pozviechala a doslova sa doplazila do postele a zaspala. Na ďalšie ráno sa jej však podobný stav na odpadnutie zopakoval a to už naozaj netreba brať na ľahkú váhu.

Galéria fotiek (9) Eva Cifrová so svojim partnerom Lukášom oznámili, že búdú rodičia

Zdroj: Instagram E.C.

Okrem týchto komplikácií sa telo budúcej mamičky rapídne mení, čo je takisto prirodzený jav, no pre krásku to nie je až tak jednoduché, keďže doteraz nič také nezažila a jej dokonalé krivky a bezproblémová tvár boli pre ňu takpovediac chlebom na obživu. Každopádne, z tehotenstva sa teší a praje si len jediné: „Hlavne, nech neodpadávam.“ To, ako sa momentálne cíti, sa dozviete vo videu vyššie.