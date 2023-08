Cifrová sa hlási z pôrodnice: Budú mi vyvolávať pôrod!

Eva Cifrová (Zdroj: Ján Zemiar)

Playmate Eva Cifrová sa netají tým, že otehotnela po umelom oplodnení. Celý proces až do konca zdieľala so svojimi vernými fanúšikmi. Nezabudla sa podeliť ani o výbavičku, ktorú zaobstarala svojej malej princeznej, či ukázať izbičku. A čochvíľa sa z nej stane mama.

Pred časom sa svojim priaznivcom zverila s informáciou, že jej lekár posunul termín pôrodu, avšak zrejme prehliadol, že podstúpila asistovanú reprodukciu, a tak sa stal z toho len planý poplach. Oficiálny termín jej vlastný lekár určil na 9. 8. Budúca mamička prezradila, že ak sa dovtedy nič neudeje, bude musieť ísť do nemocnice, kde jej budú vyvolávať pôrod.

(Zdroj: Ján Zemiar)

Dnes sa ohlásila po odmlke z pôrodnice. Mnohí by možno čakali, že Eva oznámi radostnú novinku, no mala celkom iné správy. „Už som v pôrodnici, dnes som išla ráno na pásy, už si ma tu aj nechali,” ozvala sa.

„Nechávajú si ma tu, budú mi musieť vyvolávať pôrod a vyzerá to tak, že porodím až zajtra, takže teraz na izbe čakám, kým príde lekár, pretože treba urobiť nejaké úkony,” oznámila. To, kedy privedie na svet svoje vytúžené bábo, je otázne, no my Eve držíme palce, nech všetko dopadne dobre.

(Zdroj: Instagram E.V.)