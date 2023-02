Markizácky fešák dostal ponuku na SEX: Zverejnil správu... PREBOHA, ženy, to čoho ste schopné?

Henrik rozhodne vie, ako na dámy zapôsobiť. A nie, že by sa veľmi musel snažiť. Čo príspevok na Instagrame, to sa nad ním rozplývajú. A niektoré sú schopné zájsť ešte ďalej. O tom svedčí aj to, čo aktuálne zverejnil na svojom profile. Markizácky Aquaman svojim sledovateľom ukázal, čo mu počas noci "pristálo" medzi správami na Instagrame.

Vymakanému fešákovi napísala neznáma, ktorá bola pod parou, a tak mala rovno odvahu požiadať ho o to, aby si s ňou išiel "vrznúť". A to úplne bez hanby a na rovinu „Prosím ťa... Poď ma vy**kať. Som to nemala ani nepamätám. A ešte takého chlapa, ako si ty. Aaaah,” napísala mu a pridala uslintaných smajlíkov.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram H.S.

A potom sa ozvala opäť. „Robím si p**u. Som opitá. Idem spať... Chcela by som to. Ale ty máš iné,” dala mu vedieť v ďalšej správe, ktorá už viac zúfalo asi ani vyznieť nemohla. Ktovie, v ktorom vesmíre ju napadlo, že takýmito správami na Heňa nejako zapôsobí. No keďže je to chlap ako hora, podobne naladené odkazy od roztúžených žien si už zrejme zopárkrát prečítal a na takéto reakcie je zvyknutý.

Nuž len, ktovie, či dievčatá potom nemajú chuť chodiť po kanáloch. Dámy, nechcelo by to trošku úrovne?