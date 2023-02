Hviezda Markízy sa bude vydávať: ŠIALENÉ predstavy… Svadba na svahu, hostia na lyžiach?!

Pred pár dňami sa konala premiéra markizáckej seriálovej novinky Klamstvo, kde po boku Tomáša Maštalíra stvárňuje ďalšiu hlavnú postavu Monika Horváthová.

Herečka je už rok zasnúbená so svojím partnerom Dominikom, ktorý ju požiadal o ruku celkom netradične na zasneženom svahu. A tak nás okrem nového seriálu zaujímalo aj to, ako to vyzerá s jej plánmi na svadbu. Monika nám prezradila celkom dosť a dokonca nás šokovala pomerne šialenými predstavami o sobáši.

„Takto pred rokom sme sa zasnúbili, aj sme nad niečím premýšľali, už sme mali nejaký plán. Chceli sme mať svadbu v exotike, aj sme pozerali nejaké rezorty, ale dali sme tomu pauzu a do toho prišiel tento projekt,“ povedala herečka pre Topky.sk.

A medzičasom z pôvodných myšlienok zišlo a rozhodla sa pre radikálnu zmenu v rámci jej vysnívaného veľkolepého dňa. „Ten čas, ktorý sme si dopriali, nám trošku zmenil názor na tie veľké svadby. Už teraz sme veľmi naklonení tomu, že by sme možno tento rok urobili svadbu s dvomi svedkami, žiadna veselica a ušetríme peniaze,“ prezradila nám Monika.

Napriek tomu ale predsa len koketuje aj s celkom nezvyčajnými myšlienkami. „Dokonca som minule videla nejaké fotky, že mali mladomanželia sobáš na svahu a že svadobčania boli buď na lyžiach, alebo na snowboarde v oblekoch a nevesta v svadobných šatách a že išli celý ten svah takto dolu poobliekaní a vyzerajú perfektne tie fotky, takže vôbec by ma neprekvapilo, keby sme sa rozhodli aj pre takýto druh svadby,“ uviedla s nadšením herečka v našom rozhovore.

O tom, že je športovo zdatná a nebojí sa výziev, sme sa už tiež presvedčili. V tejto súvislosti nám prezradila, čo musela podstúpiť kvôli už zmienenému seriálu Klamstvo, ktorý práve včera Markíza uviedla aj na svoje obrazovky. Viac sa dozviete z nášho rozhovoru vyššie.