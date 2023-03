Obrovský ŠOK: Televízna láska vyhasla... Zaľúbenci z Markízy sa ROZIŠLI!

BRATISLAVA - Na minuloročnej Farme sa do seba zahľadeli východniar Michal a temperamentná Češka Dagmara. Hoci ich vzťah na statku vyzeral všelijako, v realite sa aj naďalej stretávali. No neprešli ani 4 mesiace od konca drsnej reality šou a zaľúbenci hlásia rozchod!

Michal a Dagmara, účinkujúci 14. série Farmy, dnes oznámili smutnú správu. Už dlhšie sa na sociálnych sieťach spoločne neukazovali a u svojich fanúšikov tak vyvolávali otázniky. Teraz uviedli veci na pravú mieru. Ich cesty sa v istom momente rozišli a už ďalej netvoria pár... Rozhodli sa k celej situácii vyjadriť na sociálnej sieti Instagram.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TV Markíza

„S Miškom sme sa vzájomne dohodli, že pôjdeme každý vlastnou cestou, obaja to ľutujeme a snažili sme sa spojiť naše cesty a ísť jednou spoločne, ale niekedy to nevyjde podľa očakávania... to je ŽIVOT. Môžem len za seba povedať, že som nesmierne rada za spoločne strávené chvíle, ktoré boli úžasné a plné úsmevov a smiechu, pretože čo si budeme, obaja sme degeši. Naďalej sme však v kontakte a priatelia, vždy budem Miška podporovať a vždy tu budem pre neho, nikdy mi neublížil a je to človek s veľkým srdcom na správnom mieste!“ napísala Dagmar.