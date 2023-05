Tvár z Markízy ŠOKUJE priznaním: 10 hodín SEXU… Potom skončil v nemocnici!

BRATISLAVA - Najnovším hosťom relácie K-FUN bol Henrik Szabo alias Aquaman (28). Ten v horúcom kresle porozprával pikošky zo svojho sexuálneho života. Dalo by sa povedať, že úprimnosť je jeho druhé meno a svojimi nezabudnuteľnými zážitkami poslucháčov vôbec nešetril. Najväčším šokom však pre všetkých bolo to, keď oznámil, že po 10-tich hodinách pohlavného styku skončil v nemocnici!

Henrik Szabo alias Aquaman sa do povedomia širšej verejnosti dostal vďaka účinkovaniu v markizáckej Farme. Na obrazovkách sa zapáčil mnohým ženám a doslova po ňom slintali. Avšak, ako prednedávnom vyšlo najavo, profesionálny striptér je už dlhší čas zadaný. Jeho vyvolenou sa stala staršia blondínka.

Najnovšie bývalý farmár prijal pozvanie do relácie rádia Viva s názvom K-fun, ktorú moderujú Mário Gotti a Alexander Štrba. Doc. Hormón a Inžinier Vagimír Henrika poriadne vyspovedali a nenechali na ňom ani nitku suchú. Hneď sa ho na rovinu opýtali, kde mal prvý pohlavný styk v živote. To miesto vás dostane!

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram H.S.

O poctivosť prišiel, keď mal 17 rokov. Najprv ho totiž odmietali všetky ženy kvôli jeho výzoru, ale potom sa karta obrátila. „Bolo to vo vrtuľníku, ale nelietal, si pamätám. Obyčajný, ale bol na detskom ihrisku, taký pre deti. Tak tam to bolo,” prezradil a dodal, že to bolo také dievča, ktoré mal v dedine každý.

Moderátori neskôr prešli aj na pikantnejšie témy. Presnejšie sa ho pýtali na to, koľko hodín vydržal mať intímny styk. A z toho čísla sa vám zatočí hlava. „V lekárskej správe bolo: mal styk 10 hodín pod vplyvom alkoholu a ďalej nepoviem,“ šokoval úvodnou vetou. Svojimi slovami potvrdil to, že skončil v nemocnici.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV MARKÍZA

„Ja som tam išiel dobrovoľne (do nemocnice, pozn. red.), že proste neviem, čo sa deje,“ dodal s tým, že mu neostali žiadne trvalé následky, len teda tie dočasné. „Mal si ho moc prekrvený a odpadol si?“ opýtal sa jeden z moderátorov. „Povedzme,“ uzavrel, ale viac špecifikovať, čo sa mu presne stalo, nechcel. Viac sa o Henrikovi dozviete v epizóde nižšie.