Návrat po 20 rokoch? Bičan chce obnoviť IKONICKÚ reláciu!

Slovenský moderátor Andrej Bičan bol dlhé roky na televíznej obrazovke so súťažnou šou 5 proti 5, no nahradil ho mladší kolega Juraj Šoko Tabáček so zábavným programom Traf to. Aj keď podľa ostrieľaného moderátora Bičana to nebol úplne zásah do čierneho.

No napriek zrušeniu 5 proti 5 sa nevzdáva a vymýšľa, ako by sa mohol ešte uplatniť. Prezradil nám, že má veľké plány, ako obnoviť ikonickú reláciu Maxihra, ktorá mu v podstate odštartovala kariéru. Od jej zmiznutia z obrazoviek ubehlo už dlhých 20 rokov.

„My sme v RTVS v debate a komunikujeme, že by sa mohla vrátiť Maxihra naspäť,“ uviedol v rozhovore pre Topky.sk Andrej a ďalej objasnil bližšie detaily, ako by to malo vyzerať. „Nebude to taká klasická Maxihra, ale práve ten duch toho hrania a zábavy sa možno niekde vráti na obrazovky,“ podotkol vyštudovaný herec.

Galéria fotiek (11) Zdroj: youtube.com

Taktiež nám priblížil, na akom princípe by to malo tentokrát fungovať. „Je to v podstate telefónna platforma, to znamená, že všetci diváci a všetky deti a dospelí diváci budú môcť hrať svoju akčnú hru na svojom telefóne a to, či sa stanú hrdinom toho dielu a vysielacieho momentu, tak to sa dozvedia v televízii,“ poznamenal moderátor.

A takýmto prešpekulovaným spôsobom chce pre RTVS prilákať viac divákov k televíznym obrazovkám. „Je to myšlienka, ako vrátiť ľudí a deti naspäť od tých telefónov do televízie. Je to podľa mňa veľmi prelomový moment, pretože nám diváci z televízie utekajú k telefónom. A toto je práve ten krok, ako by sa mohli vrátiť naspäť,“ dodal Andrej.

To, či zabávač ikonickú reláciu plánuje aj moderovať a ďalšie zákulisné informácie z jeho súkromného života sa už dozviete z rozhovoru vyššie.