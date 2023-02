Bičan otvorene po vyhadzove z RTVS: Skritizoval nový program... Chudák Šoko!

Pred nejakým časom sa prevalilo, že moderátor Andrej Bičan, skončil v Slovenskej televízii. Jeho dlhoročnú súťažnú reláciu 5 proti 5 nahradil podobný formát Traf to, ktorý moderuje Juraj Šoko Tabáček.

Bičana sme zastihli na premiére filmu Slúžka v jednom z bratislavských kín a počas nášho rozhovoru sa nedalo necítiť, že mu je ľúto, že sa jeho vlajková loď po 15 rokoch potopila. „Je ticho, nezvonia telefóny,“ začal náš rozhovor moderátor. No pokračoval v tom zmysle, že pevne verí, že sa ešte niečo podobné objaví a bude opäť príležitosť ukázať sa na televíznej obrazovke.

Galéria fotiek (12) Andrej Bičan so snúbenicou Michaelou

Zdroj: Ján Zemiar

My sme sa ho rovno spýtali, ako sa mu pozdáva relácia, ktorou ho nahradili. A moderátor nešetril kritikou. „Troška horší je ten program, ja som si to pozrel a stráca to tempo-rytmus, skrátka chýbajú tam tie kolá. Sú tam 3 kolá, malo by tam byť 5 kôl, aby to zostalo v nejakom tempe,“ rozrozprával sa Andrej.

Rovno aj poľutoval aj moderátorského kolegu, ktorý nemá silu program zachraňovať. „Chudák Šoko sa v tom topí kvôli tomu, lebo je to natiahnuté. Chyba je v tom formáte a podľa mňa sa to šije nejakou horúcou ihlou. Treba tam urobiť zmeny,“ otvorene podotkol moderátor v našom rozhovore.

Galéria fotiek (12) Nová zábavno-vedomostná šou RTVS s názvom Traf to

Zdroj: RTVS

No napriek negatívnej kritike vyzdvihol aj určité plusy. Čo sa mu pozdáva a čo si ešte myslí o Jurajovi Šokovi Tabáčkovi, sa už dozviete v rozhovore vyššie.