Mary Bartalos si už len tak NEZAHRÁ: Sex pred kamerou NEHROZÍ... Bráni jej aj VIERA!

BRATISLAVA - Herečka Mária Bartalos (28) sa pred pár rokmi úplne vytratila z televíznych obrazoviek. V súkromí sa v tom čase stala totiž hrdou maminou a naplno si užívala materstvo. K staršiemu synovi o dva roky neskôr pribudol aj ďalší a Mary akoby na herectvo úplne zanevrela. Teraz priznala, že by si už vo všetkom nezahrala a roly by si dôkladne vyberala! Sex pred kamerou už v jej prípade naozaj nehrozí...

Herečku Máriu Bartalos môžu diváci televízie Markíza poznať z denného seriálu Oteckovia. V seriáli si zahrala učiteľku Lindu, ktorá sa zahľadela do veterinára Tomáša (Marek Fašiang). Po dvoch sériách dala úspešnému televíznemu počinu zbohom, pretože v súkromí prežívala to najkrajšie obdobie každej ženy.

Aj keď mnoho divákov nepretržite čakalo na moment, keď sa obľúbená herečka opäť vráti, Mária sa z televíznych obrazoviek nadobro vyparila. Pred tromi priviedla na svet synčeka Noela a neskôr k nemu pribudol aj mladší Jonatán. A Mary akoby na herectvo úplne zanevrela. Síce sa pred časom mihla v markizáckom seriáli Výnimočná Nikol, ale odvtedy sa ďalej naplno venuje mamičkovským povinnostiam.

Aj po troch rokoch odmlčania sa jej chodia stále filmové či seriálové ponuky, ale ani jednu zatiaľ neprijala. Prečo? „Už tri roky nie som na obraze. Ale za posledné roky som zistila, kde mám hranice, čo chcem a čo nechcem. Do čoho by som vôbec nešla, čo by som ešte pripustila. Mám veľmi okresané možnosti a je toho naozaj máličko, čo by som prijala,“ prezradila v rozhovore pre magazín Život.

Roly, do ktorých by možno v budúcnosti išla, si bude dôkladne vyberať. A vyzerá to tak, že Mary už nikdy neuvidíte v nejakej intímnej scéne alebo vo filme či seriáli, ktorý by nespĺňal jej kresťanské hodnoty.

„Ďalší dôvod je ten, že momentálne sa netvoria žánrovo pre mňa kvalitné veci. Tým, že sme kresťania, som sa dosť začala zaoberať tým, aký to má vplyv na môj život. Akú postavu by som hrala. Takto som si povedala, že by som už nikdy nešla do projektu, akým bola Trhlina. Také hororové veci a temné. Takisto by som nehrala milostné zápletky kvôli svojmu manželovi ani kvôli sebe. Máme nádherné manželstvo a vidím v tom problém,“ uzavrela.