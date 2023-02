Kritika slovenských reštaurácií od markizáckeho ŠÉFKUCHÁRA: TOTO sú ich najčastejšie CHYBY!

BRATISLAVA - V novej markizáckej reality šou s názvom Na nože sa predvedie ostrieľaný šéfkuchár Martin Novák (37), ktorý bude hodnotiť kvalitu slovenských reštaurácií a učiť ich, ako správne a čo najefektívnejšie variť. No počas natáčania padali aj škaredé slová a kritikou rozhodne nešetril. Preboha, je to vážne až tak zlé?

Už zajtra sa diváci televízie Markíza môžu tešiť na novú reality šou o varení Na nože, ktorej hlavnou tvárou je uznávaný slovenský šéfkuchár Martin Novák. V jeho prítomnosti sa budú pracovníci v slovenských reštauráciách miestami aj potiť od strachu, ale zároveň im aj ako majster vo svojom odbore dokáže dať cenné rady na nezaplatenie.

Pre Topky.sk okrem iného prezradil, ako vníma slovenské reštaurácie, aké robia najčastejšie chyby a na čo by si mali dávať pozor. „Slovenské reštaurácie sú rozdelené do niektorých kategórií. Sú to reštaurácie, ktoré sú fine diningové, kde je už koncept, za ktorým stojí kvalitný šéfkuchár, a potom sú reštaurácie štandardné,“ začal vo všeobecnosti s popisom gastra na Slovensku a neskôr sa rozhovoril a povedal, v čom vidí najväčší problém.

„Chýba im dobrý personál. Po tom Covide je všetko úplne inak, Jednak generácia dobrých ľudí, šéfkuchárov, čašníkov odišla do iného segmentu a tak dúfam, že sa nájde nová mladá generácia, ktorá bude chcieť robiť toto pekné remeslo. Chýba fakt ten personál, ktorý to má rád a robí to rád, pretože reštauráciu robí hlavne dobrý kuchár, čašník, aby si sa hlavne dobre cítil a dal si dobré jedlo,“ poukázal Martin na fakt, že najväčšou chybou sú predovšetkým nekvalifikovaní ľudia.

„Tí ľudia niektorí nie sú kvalitní,“ zdôraznil v našom rozhovore šéfkuchár a prešiel k ďalšiemu zásadnému nedostatku. „Niektoré kuchyne sú veľmi zanedbané, čo sa týka hygieny. Niekde sa varia polotovary a je to také náročné,“ poznamenal Martin, ktorý veru mal čo robiť aj počas natáčania, aby sa zachoval ako skutočný profesionál a nevybuchol ako sopka.

Kritikou veru rozhodne nešetril a dokonca nám prezradil aj to, že má svoje obľúbené miesta, kam sa chodí rád najesť. Ale pozor! Ak je s niečím nespokojný, ozve sa. Hoci zvykne dať aj druhú šancu, ak sa podobná chyba z ich strany zopakuje, už u neho nadobro skončili.

Martin nám taktiež prezradil, čo najradšej z jedál pripravuje a naopak, čo mu zas vyslovene vadí a čoho má takpovediac dosť. Viac sa už dozviete z nášho rozhovoru vyššie.