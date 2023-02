VYTOČENÁ Mauréry a jej DRSNÝ odkaz primátorovi Trebišova: Mali by ste sa zamyslieť!

BRATISLAVA - Herečke Zuzana Mauréry (54) ide karta a prechádza z jedného projektu do druhého. Najnovšie hviezdi na filmovom plátne v romantickej dráme Slúžka a v seriáli Iveta, ktorý však zožal istú kritiku od verejnosti, ale aj samotného primátora mesta Trebišov. Takto hejterom prehovorila do duše.

Zdá sa, že vie si poradiť s akoukoľvek rolou. Dokonca aj nárečie a cudzí jazyk zvláda perfektne, o čom sme sa sami presvedčili na premiére filmu Slúžka od Mariany Čengel Solčanskej, kde si herečka Zuzana Mauréry vyskúšala striedanie hneď dvoch rečí.

Galéria fotiek (11) Dana Droppová, Zuzana Mauréry a Radka Caldová na premiére filmu Slúžka

Zdroj: Ján Zemiar

Okrem češtiny sa popasovala aj s nemčinou. V poslednom období jej herecké postavy majú akýsi rečový bonus. Umelkyňa nám k svojim najnovším počinom povedala čosi viac. Aj keď bola zo začiatku veľmi stručná, neskôr sa rozhovorila a dokonca poslala drsný odkaz všetkým hejterom seriálu Iveta, v ktorom stvárňuje postavu matky nádejnej modelky.

Okomentovala pre nás aj otvorený list primátora mesta Trebišov. „Myslím si o tom to, že ak niekto nevie, čo je hyperbola a metafora, tak sa naozaj treba zamyslieť nad tým, aká úroveň vzdelanosti panuje na našom milovanom Slovensku a potom sa možno ľudia budú pozerať na komediálny seriál a možno sa ich tak nedotkne a budú vedieť, že ten Trebišov je len metafora na celé Slovensko,“ uviedla v rozhovore pre Topky.sk.

Ako sme vás už informovali, primátor Trebišova Marek Čižmár sa po uvedení seriálu rozhodol poslať otvorený list do televízie Joj, nakoľko sa ho komediálny seriál dotkol a má dojem, že ide o verejnú potupu a zosmiešňovanie.

V šoku z tohto jeho kroku zostala aj samotná herečka. „Mňa to veľmi prekvapilo, že to takto rozbúrilo hladiny a je mi to skôr ľúto, že ľudia sa nevedia nad to povzniesť a nevedia to čítať vlastne, čo tým chcel básnik povedať,“ poznamenala umelkyňa v našom rozhovore.

Okrem toho nám prezradila, ako sa jej hralo, či už v zmienenom filme Slúžka, ale taktiež aj v seriáli Iveta a dostali sme z nej aj to, ktorý jazyk, respektíve nárečie jej robilo väčší problém. To sa však už dozviete z rozhovoru vyššie.