Seriálová Iveta po úspechu na Jojke: Kolibe dala košom... Prešla ku KONKURENCII!

BRATISLAVA - Herečka a speváčka Alžbeta Ferencová (30), ktorá vystupuje pod pseudonymom Zea, aktuálne hviezdi na obrazovkách Jojky ako seriálová Iveta. Stvárňuje tam mladé dievča z Trebišova, ktoré prerazí vo svete modelingu. No seriál už čoskoro predstaví svoju poslednú časť a tmavovláska na ďalšiu ponuku z Koliby nevyčkávala... Prešla ku konkurencii!

Ešte stále sa na obrazovkách televízie Joj objavuje seriál Iveta, ktorý na Slovensku vyvolal veľký rozruch. Ide o príbeh mladého dievčaťa z Trebišova, ktorému sa tŕnistou cestou podarí preraziť vo svete modelingu. Hlavnú postavu stvárňuje herečka, tanečnica a speváčka, ktorá vystupuje pod pseudonymom Zea.

Reč je o Alžbete Ferencovej. No hoci Jojka jej dala obrovskú príležitosť a vďaka nej tmavovláskina hviezda opäť zažiarila, na ďalšiu ponuku z Koliby dlho nevyčkávala. Televízia Markíza totiž už informovala, že pripravuje nový slovensko-český odľahčený kriminálny seriál z chorvátskeho prostredia.... No a práve Alžbeta sa tam objaví v hlavnej úlohe.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tv Joj

„Markíza a Nova majú v príprave množstvo nových projektov, či už do lineárneho vysielania alebo pre Voyo. Jedným z nich je aj táto zaujímavá seriálová novinka s Alžbetou Ferencovou a jej českým hereckým partnerom, ktorého meno prezradíme už čoskoro. Diváci a diváčky sa môžu tešiť na pútavé kriminálne prípady zo slnečného Chorvátska, ktoré budú odľahčené sviežim humorom,“ informovala programová riaditeľka Tv Markíza a Tv Nova Silvia Majeská.

Ide o 8-dielny seriál, za ktorým budú stáť producenti Rasťo Šesták a Peter Bebjak. „Tento nový projekt v sebe spája všetko, čo má divák v televíznych seriáloch rád - napätie, dobrodružstvo, humor a postavy, aké každý z nás už niekedy stretol a dokáže si predstaviť, že by sa s nimi mal o čom porozprávať. Kriminálne prípady, ktoré sa odohrávajú v krásnom prímorskom prostredí, majú výnimočnú atmosféru a vďaka humoru a energii hlavných predstaviteľov, spolu s atraktívnymi príbehmi, je to presne to, čo chceme priniesť aj na naše obrazovky - pocit dovolenky s trochou napätia,“ priblížil producent Rasťo Šesták.