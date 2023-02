Bičanove plány so SVADBOU: Rozmýšľa nad EXOTIKOU… Už je to na spadnutie!

BRATISLAVA - Slovenský moderátor a zabávač Andrej Bičan (48) sa po skončení spolupráce s RTVS môže naplno sústrediť na svoju ženu a domácnosť. V poslednej dobe po zásnubách s jeho Michaelou už intenzívne premýšľa nad svadbou, lenže nie a nie sa k tomu dokopať. Tak čo, kedy to bude?

Písal sa rok 2020, keď moderátor Andrej Bičan požiadal o ruku svoju milovanú priateľku Michaelu. A to nie len tak hocijako. Urobil to rovno počas Vianoc, najkrajších sviatkov v roku. Hoci jeho drahá odvtedy nosí zásnubný prsteň a chodí s ním aj na rôzne spoločenské akcie, o svadbe ani chýru ani slychu.

My sme dvojicu stretli pri príležitosti slávnostnej premiéry filmu Slúžka. S Andrejom sme vtedy absolvovali rozhovor, a tak sme sa pýtali aj na svadbu. Moderátor dokonca sa priznal, že už mu horí pod zadkom pretože: „Mám pred sebou, samozrejme, všelijaké iné méty. Potrebujem sa oženiť, lebo už to sľubujem neviem koľko a už sme naozaj na spadnutie so sobášom,“ prezradil Bičan pre Topky.sk.

Dodal, že dúfa, že sa mu to podarí s jeho polovičkou zrealizovať už tento rok. Nedalo nám to, a tak sme sa ho rovno spýtali, či už majú premyslený aj konkrétnejší termín.

Galéria fotiek (9) Andrej Bičan so snúbenicou Michaelou

Zdroj: Ján Zemiar

„Termín nemáme, ale polemizujeme nad tým, či to má byť klasická slovenská svadba niekde v kultúrnom dome alebo v nejakom hoteli. A posledné dni vyhráva to, že sa za nehorázne peniaze zoberieme v exotike, kde zoberiem fakt iba blízkych rodinných príslušníkov,“ poznamenal zabávač, ktorý nám o svadbe povedal ešte čo-to viac.

Z jeho úst však padli konkrétne mesiace, kedy by sa chcel so svojou snúbenicou zobrať a dokonca aj určitá suma, ktorú plánuje na túto výnimočnú udalosť minúť. Viac sa však už dozviete v našom rozhovore vyššie.