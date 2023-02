Seriál Iveta riešia už aj v parlamente: Čepček sa kvôli nemu priamo v pléne obrátil na Milanovú! Toto mu prekáža

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tv Joj, Topky - Vlado Anjel

BRATISLAVA – Seriál TV JOJ Iveta vyvolal na Slovensku rozporuplné reakcie. Zatiaľ, čo jedni naň nedajú dopustiť, iní v ňom vidia viacero problémov, medzi nimi aj vykreslenie Trebišova, v ktorom sa časť príbehu odohráva. To, že sa debata dostane až do parlamentu medzi poslancov, však čakal asi málokto. No napriek tomu sa tak stalo.