ĎALŠÍ súťažiaci Survivoru ZNÁMI: Na opustený ostrov mieri aj HVIEZDA Love Islandu!

Petr Havránek (26), model, účastník reality šou Love Island

Od svojich 16 rokov sa venuje topmodelingu, vďaka ktorému precestoval celý svet a predvádzal na prehliadkach slávnych módnych značiek. Ako súťažiaci sa zúčastnil prvej série reality šou Love Island Česko & Slovensko, v ktorej sa tiež zoznámil so súčasnou partnerkou Gabrielou a spoločne sa stali druhým najobľúbenejším párom. A hoci Pítr sa vždy ukazuje v slušivých pózach, tak sa novej reality show nebojí: „Aj keď som sa desať rokov živil ako model, som vo voľnom čase skôr v survivor móde. Takže on to nebude úplný rozdiel od toho, ako vyzerám bežne. Ja úplne nedbám na to, ako vyzerám. Samozrejme keď musím, tak sa učešem, zuby si tiež čistím a občas sa aj osprchujem.“

Andrea Bezděková (27), Miss Českej republiky 2016

Vo voľnom čase rada hrá tenis a tancuje. Survivor si chcela vyskúšať už v minulom roku a ani tento rok ju odhodlanie neopustilo. „Veľa športujem, tak dúfam, že budem mať príležitosť to zužitkovať. Otázkou je, čo so mnou urobí stres. Som odkojená detskými tábormi, vyrastala som na sídlisku, takže v džungli!“

Katarína Klinderová (30), MMA bojovníčka

Je vyššia ako väčšina mužov, meria 183 cm a verejnosť ju pozná pod prezývkou Kundosaki. Predtým sa venovala tancu a teraz je manažérkou nočného podniku a tiež obávanou bojovníčkou MMA. Motiváciu, prečo sa Survivoru prihlásila, opisuje slovami: „Chcem zažiť a zistiť ako moje telo a myseľ funguje v extrémnych podmienkach. Strašne sa teším na ten diskomfort, pred ktorým mám naozaj rešpekt. Viem, že ma usadí na zem a porovnám si vďaka tomu životné priority. Vážim si to, že sa dostanem do extrémnych situácií, ktorým by som sa inak v normálnom živote sama nevystavila.“

Jiří Hanousek (33), realitný maklér

Miluje svoju rodinu a tiež svoju prácu, v ktorej sa snaží neustále zdokonaľovať. Na YouTube natáča zábavné videá, kde skáče do bazéna, nasadá do vrtuľníka alebo lyžuje v smokingu. Aj pre neho bude Survivor výzou: „Myslím, že pre mňa bude najťažší diskomfort. Už na kastingu som povedal, že som zaťažený napríklad na čisté toalety, dobré jedlo. Som skrátka na určitý komfort zvyknutý a práve to, že sa ho budem musieť na ostrove vzdať, bude pre mňa asi to najťažšie.“

