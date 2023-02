LUKRATÍVNY džob markizáckej exfarmárky je už MINULOSŤOU: S moderovaním skončila… Čo sa vlastne stalo?!

Koncom minulého roka sme vás informovali, že účastníčka 8. série markizáckej šou Farma získala prácu snov v jednom zo slovenských rádií. No dlho sa tam veru Lucia Almaksus Gachulincová neohriala.

Včera totiž na sociálnej sieti zverejnila príspevok o tom, že končí. „Môj posledný deň tu. Ďakujem za výbornú skúsenosť, kopec zábavy, veľa som sa naučila,“ napísala dnes už bývalá moderátorka a dodala, že je čas sa pohnúť sa niekam inam.

Aj keď pozíciu pred mikrofónom vnímala ako životnú školu a veľký prínos, uvedomila si, že zjavne to pre ňu nie je to pravé orechové, o čom svedčia aj jej ďalšie slová. „Asi nechávam tú najlepšiu robotu na svete, ale keby som tu ostala, nechala by som v úzadí sama seba. Bude mi to tu chýbať,“ dodala exfarmárka Lucia, ktorej lukratívny džob sa tak pomerne rýchlo stal minulosťou. No čo by iní za takúto príležitosť dali...

S Luciou sme sa pokúšali skontaktovať, aby nám k danej veci povedala viac, no zatiaľ sme od nej vyjadrenie nezískali. Každopádne jej prajeme, nech sa jej darí a aby našla takú prácu, ktorá ju bude napĺňať a robiť jej radosť.