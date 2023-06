Obrovská radosť tehotnej markizáčky: Odhalila POHLAVIE svojho bábätka!

BRATISLAVA - V polovici marca markizácka exfarmárka Lucia Almaksus oznámila, že pod srdcom nosí svoje prvé dieťatko. Budúca mamička nepatrí k tým, ktoré by sa chceli pohlavím svojho bábätka nechať prekvapiť. A teraz sa ním podelila aj so svojimi fanúšikmi - čaká malú arabskú princeznú!

Odkedy sa Lucia Almaksus so svojimi sledovateľmi na sociálnej sieti Instagram podelila o informáciu, že pod srdcom nosí svoje prvé dieťatko, pravidelne sa s nimi delí o zaujímavosti, ktoré tehotenstvo prináša. Pred časom napríklad chcela vedieť, či čaká dievčatko alebo chlapčeka. No hoci jej lekár najprv povedal jedno pohlavie, napokon svoje tvrdenie zmenil.

No dnes to vie už stopercentne. A na internete sa o svoju radosť podelila aj so svojimi fanúšikmi. „Je to dievča! Nemôžeme sa dočkať, kedy ju uvidíme. Našu malú arabskú princeznú,“ napísala k fotkám, na ktorých má oblečené ružové šaty v rukách drží ružové balóny. Gratulujeme!