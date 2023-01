Dominika Mirgová PRELOMILA MLČANIE: Vyjadrila sa k NEVERE… Potrebujem sa vyliečiť!

V podstate celé Slovensko obletela fotografia Petrovej údajnej milenky Kláry. Na zábere, ktorý zverejnila na Instagrame, bol zachytený Mirgovej manžel a nechýbal ani usvedčujúci popis, z ktorého bolo zrejmé, že nejde len o priateľstvo. „Môj vitamín Z,“ napísala. Jeho nová známosť má byť istá Klára, ktorá pochádza z Trnavy.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Ján Zemiar

Dominika sa na niekoľko dní stiahla zo sociálnych sietí, kde bola vždy mimoriadne aktívna. A teraz zverejnila sériu príbehov, kde sa k celej veci vyjadrila. „Píšem vám, mojim fans a ľuďom, ktorí ma celý čas podporujú a posielajú mi lásku. Ďakujem, že stojíte za mnou a držíte ma. Preto verím, že ma maximálne chápete a beriete ohľad na to, že aj ja som obyčajný človek, mám právo sa hnevať, plakať, kričať, robiť rozhodnutia a nerozprávať o nich,” uviedla Dominika ktorá si chce svoje súkromie aj naďalej strážiť, ako sa len dá.

„Jediné, čo vám môžem povedať, je to, že nech to dopadne akokoľvek, chceme len, nech je náš syn šťastný. Nič nie je viac a my ho budeme chrániť najviac, ako sa dá. Spolu alebo od seba, stále sme jeho rodičia a on si nezaslúži žiadnu negatívnu myšlienku v jeho živote,” pokračovala speváčka a dodala, že ľudia robia neustále chyby.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Tv Markíza

Jej ďalšie slová naznačili, že v jej vzťahu s manželom to škrípalo už dlhšie. „Ja tiež nie som dokonalá. V každom vzťahu sú dvaja. A ten náš bol nalomený už nejaký čas,” priznala otvorene. Dominika zároveň vyhlásila, že aktuálne potrebuje čas pre seba.

„Píšete, že moja hudba lieči a pomohla vám. Teraz potrebujem vyliečiť seba. Zatváram sa do štúdia a do dovolenky budem tvoriť. ŽENY a budem tvoriť pre NÁS. Musím začať pracovať. Aj silná žena sa musí zraniť, aby jej jazvy ukázali, čím všetkým si musela prejsť, aby bola tam, kde je teraz. Verím, že bude dobre,” napísala v závere Dominika.