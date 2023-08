Mirgovej šokujúce slová o ROZCHODE s manželom: Syn o tom NEVIE!

Dominika Mirgová si prechádza náročným životným obdobím. (Zdroj: Ján Zemiar)

Dominika Mirgová sa aktuálne sústredí na syna a svoju kariéru. Začiatkom roka totiž prežila sklamanie, keď sa na verejnosť dostali informácie o údajnej nevere jej manžela Petra. Média obletela jeho fotka s istou Klárou, ktorou sa na sociálnych sieťach pochválila ona sama. Speváčka sa vtedy vyjadrila, že sa cíti hrozne a je smutná a sklamaná.

Po 10 rokoch spoločného života tak prišiel rozchod, z ktorého svoju ubolenú dušu lieči prácou na novom albume. „Svojím spôsobom až taká ubolená nie je. Stále tvrdím, že ak je malý štastný a spokojný, tak som spokojná a aj ja,“ vyjadrila sa Mirgová pre týždenník Život. No svojím ďalším vyjadrením doslova šokovala. Hoci toho začiatkom roka boli plné médiá, ich 8-ročný syn Peťko vraj o tom, že rodičia netvoria pár, nevie.

„Nevie o tom. Nezamestnávame mu hlavičku zbytočnými situáciami, ktoré si majú vyriešiť dospelí ľudia. Necíti žiadny nekomfort. Je to veľmi rozumné dieťa. Peťo je úžasný otec a venuje Peťkovi najviac času, ako sa dá. Preto Peťko necíti vo svojom živote žiadny nepokoj. Môžu mu ho narušiť iba cudzí ľudia a médiá. A úplne zbytočne,“ vyjadrila sa Mirgová.

S manželom vraj spolu vychádzajú, obaja totiž pozerajú v prvom rade na synovo šťastie. No zdá sa, že Dominika za svojim "bývalým" dvere úplne nezabuchla. Na otázku, či by mi ešte dala šancu, odpovedala: „Nič nezatracujem. Čo mi život prinesie, to si vezmem do rúk. Ale v tejto chvíli mám cieľ, o ktorom som hovorila. Sú to tri veci: ja, syn a kariéra.“

Rodinka spoločne v máji oslávila Peťkove 8. narodeniny. (Zdroj: Instagram D.M.)