Mirgovej PROBLÉMY po plastickej operácii: DÔVOD, prečo si musela dať OPRAVIŤ silikóny!

Včera sme vám priniesli informáciu, že slovenská speváčka Dominika Mirgová si išla dať opraviť svoje silikóny na vychýrenú kliniku estetickej medicíny v Pezinku. Spoločnosť jej robila jej mama.

Po operácii sa speváčka prihlásila aj na sociálnej sieti Instagram a fanúšikom prezradila hneď niekoľko dôvodov, prečo sa tak rozhodla a čo všetko bolo za tým, že si svoje prsia nechala znova prerobiť. „Mala som problém s mojím ľavým prsníkom, s jazvou,“ poznamenala hneď na úvod Dominika.

„A aj keď vlastne tie prsia neboli škaredé, ja som bola s nimi spokojná, tak ma obťažovala stále jazva, či pri fyzickej záťaži, alebo cvičení, občas aj vysávanie ľavou rukou mi robilo problémy. Vždy som to chcela riešiť, ale nebol úplne na to čas a už som si povedala, že dosť, pretože toto leto mám plné koncertov a musela som to vyriešiť asap,“ dodala speváčka, ktorá už nemienila trpieť nepríjemnosti, ktoré jej prsník spôsoboval.

Ako prezradila, nakoniec má prsia iného tvaru, pretože pôvodné silikóny v podobe slzy jej neodporúčali. Mohli by pri nich totiž hroziť ďalšie problémy. A tak má teraz implantáty okrúhle a miesto pôvodných 270 mililitrov o trošičku väčšie – 295 mililitrov.

Dominika je už po zákroku doma a pomaly sa zotavuje z nie príliš jednoduchej a príjemnej operácie, avšak výsledkom budú dokonalé prsia, ktoré jej už snáď nespôsobia žiadne ďalšie komplikácie. Ako to Dominika zvládla a pri čom spomínanú jazvu na ľavom prsníku najviac cítila, sa dozviete vo videu vyššie.