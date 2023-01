Intímne PRIZNANIE markizáckej farmárky: Celé 2 mesiace v šou NEMALA menštruáciu... Stres a panika!

Guliana Santi sa prihlásila do reality šou čerstvo po svojich 18. narodeninách, a tak sa stala najmladšou účastníčkou Farmy 14. Na začiatku bolo pre ňu typickým jej drzé správanie a ničnerobenie. Postupom času sa však pred televíznymi obrazovkami začala meniť a po rôznych trestoch, ktoré dostala za porušovanie pravidiel, sa z nej stalo doslova „skrotené“ žieňa.

Postupne však od ukončenia Farmy začínajú na povrch vychádzať nové skutočnosti ohľadom toho, ako to na statku naozaj vyzeralo. Tentoraz práve Guliana šokovala nečakaným a intímnym priznaním. Najnovšie informácie priamo od spomínanej súťažiacej poodhalili zákulisné pikošky. Mnohé zábery, ktoré boli síce natočené, keďže kamery na statku fungovali 24 hodín a 7 dní v týždni, sa nikdy nezverejnili.

Giuliana strávila na Farme viac ako dva mesiace a priznala, že za celý čas nemala menštruáciu. „Ja by som vám priala, aby ste videli, čo všetko oni nedali do telky, čo sa tam mega zaujímavé stalo. A napríklad to bol taký náš inside joke, lebo ja som nemala krámy ani raz, čo som bola na Farme, za dva a pol mesiaca, čo sme tam boli,“ prezradila Giuliana. Samozrejme, nesmierne ju to vyviedlo z miery!

Aj napriek tomu, že sa niečo podobné stalo aj jej kolegyniam, bála sa, že je tehotná. Z toľkej paniky poprosila v spovednici o tehotenský test. „Ja som bola taká vyschízovaná, že som si raz išla vypýtať do spovednice tehotenský test, ale nedoniesli mi ho a ani to nedali do televízie. Chápem, prečo, lebo je to blbosť, ale fakt som sa bála vtedy,“ dodala teraz už s úsmevom.