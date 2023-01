Zo syna Maroša Kramára je už DOSPELÝ muž: FOTO Odpadnete, ako dnes vyzerá!

V seriáli Chlapi neplačú si zahrali veľké hviezdy, no aj tie menšie. A to doslova. Našliapnuté na aktívnu televíznu kariéru mal Marcel Chlpík, ktorý sa potom ešte zopárkrát objavil v sérii Rodinné prípady, sľubne to vyzeralo aj s Timurom Kramárom - synom hviezdneho herca Maroša Kramára.

Ten v "Chlapoch" stvárnil rolu Sebiho - syna hlavných postáv, ktoré si zahrali Petra Vajdová a Tomáš Maštalír. Avšak časom začalo byť jasné, že po dráhe svojho slávneho otca sa Timur nevydá. Nie preto, že by neprichádzali ponuky. Synovi Maroša Kramára skrátka herectvo neprišlo ako niečo, čomu by chcel zasvätiť svoj ďalší život.

„Timurko už jednoducho nechcel byť hercom. Vyslovene mi vtedy povedal, že už sa nebude pretvarovať. Proste ho to nebavilo, tak s tým sekol. Baví ho technika, elektronika, tak sa uberá týmto smerom,” vyjadril sa Maroš Kramár pred pár rokmi v éteri rádia Jemné.

A nezmizol len z obrazoviek. Prázdnotou zíva aj Timurov profil na sociálnej sieti Instagram, kde pridal posledný príspevok takmer pred piatimi rokmi. Namiesto neho sa jeho zábermi občas pochváli sám Maroš Kramár. A urobil tak aj nedávno, keď na svojom profile zverejnil spomienky z poslednej dovolenky, ktorú ako rodina strávili v Egypte.

No a na Timurovi, ktorý mal počas nakrúcania seriálu Chlapi neplačú 13 rokov, by ste mohli oči nechať. A možno by ste ho už aj tak nespoznali. Je z neho dospelý mladý muž, ktorý svojou výškou výrazne prevyšuje aj svojho známeho otca. Aha, aký je neho fešák!