Kolosálna HANBA počúranej Giuliany: Šimon bol z nej ZHNUSENÝ a teraz… Pošťal sa aj ON!

Farmárske prekliatie?! Po nedávnom trápnom zážitku sa len 18-ročná Giulia Santi zaprisahala, že pred kamerami už piť nebude. A naozaj sa odvtedy drží. Presvedčilo ju o tom až to, keď si potúžená alkoholom ľahla k svojmu kolegovi do sluhovne a... Ráno sa dozvedela, čo vyvádzala. Celá Farma riešila, že Šimona v spánku očúrala.

„Giuliana sa predtým pýtala, či môže ísť k nám spať, ja som jej povedal nie. Uprostred noci tam vtrhla, zaspala na mne a vtedy som zistil, že som celý mokrý. Pošťala sa na mňa, celý matrac mokrý,“ opísal Šimon, ktorý neskrýval svoje zhnusenie. Pre neho to bola vraj posledná kvapka a s Giuliou odvtedy nechcel mať nič spoločné.

No ako sa hovorí, karma je zdarma a netreba súdiť nikoho, lebo sa v rovnakej situácii môžeš ocitnúť sám. Odteraz si tieto slová bude zrejme opakovať aj samotný Šimon. Rovnako si vypil nejaký ten pohárik... A hoci tvrdil, že toho nebolo veľa, alkohol mu zjavne nesadol a s pokazeným žalúdkom si išiel ľahnúť. "Zobudil" sa až nadránom.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Tv Markíza

Postavil sa do stredu izby a... „Počula som odrazu zvuk liatia vody a ja že asi niekto ciká zase vonku pod oknom a potom, že... Ale veď to je vnútri. Ja sa pozriem a tam niekto stojí a ští! Tak som počkala, až kým si ľahol. Zasvietila som a bol to Šimon...“ opísala incident Giuliana, ktorá v tej chvíli zrejme cítila poriadnu satisfakciu.

Farmárka potom zobudila ďalšie kolegyne, aby im porozprávala, čo sa stalo. „Viki, on sa tu vyšťal! Teraz tu šťal na zem!“ oznamovala Giuliana. No Alex už myslela na následky. „Vy sa tu smejete, ale Šimon sa psychicky zrúti, keď sa dozvie, že niečo takéto spravil. Prosím, nehovorte mu to. On bol určite námesačný,“ prosila dievčatá s tým, že povie, že ona na zem rozliala malinovku. Viac sa dozviete dnes večer na Markíze.

Galéria fotiek (7) Giuliin kufor bol v centre diania. Ako sama povedala, jediné šťastie, že je plastový.

Zdroj: Tv Markíza