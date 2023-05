Farmárka Giuliana si ZLÁMALA ruku: TAJÍ, čo sa stalo... Súdili by ma!

BRATISLAVA - Giuliana Santi (19) sa do povedomia verejnosti dostala vďaka poslednej sérii markizáckej Farmy, v ktorej tvorila nerozlučnú dvojku s víťazom Filipom Fifqom Jánošom. Počas svojho pôsobenia na statku sa jej podarilo získať veľké množstvo fanúšikov, ktorí ju teraz sledujú na sociálnych sieťach. A najnovšie im tmavovláska prezradila, že si zlomila ruku. Čo konkrétne sa stalo, však tají... Vraj by ju potom súdili!

Mladosť, pochabosť?! Giuliana Santi sa v markizáckej Farme javila ako bezstarostná a bláznivá pubertiačka. Svoje správanie, často vyhrotené alkoholom, však časom prehodnotila a neskôr sa z nej stalo rozumné a sympatické dievča. Ktovie, či rebelovaním alebo práve svojím prerodom si získala takú veľkú základňu fanúšikov. Aktuálne ju však na Instagrame sleduje viac ako 81-tisíc ľudí.

No a tým tmavovláska včera prezradila, že sa nepríjemne zranila. Najprv zverejnila len jednu fotku v príbehu, no neskôr pridala príspevok, v ktorom ich bolo hneď niekoľko. Aj záber röntgenového snímku, z ktorého je jasné, že si exfarmárka škaredo zlomila malíček na ľavej ruke. „Live fast, die young,“ napísala k záberom, čo v preklade znamená: „Žiť rýchlo, zomrieť mladý.“

Azda sa Giuliana týmto "heslom" neriadi. No nič viac k svojmu zraneniu neprezradila. Ani na priamu otázku od Moniky Haklovej, čo sa jej stalo, nijako konkrétne neodpovedala. „Nemôžem povedať, bo by ma súdili,“ odpísala. No nech sa udialo čokoľvek, azda to bude pre mladú farmárku poučením a do budúcna si bude dávať väčší pozor.