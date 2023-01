Tréningový PLÁN exfarmárky Hrmovej: POZOR na to... Spôsobila si problémy!

Jana Hrmová sa aktuálne sťahuje do nového bytu a v tom starom objavila doslova poklady. Napríklad fotografie a denníky z čias, keď bola tínedžerka. Dievčatá sa v tom období viac zameriavajú na svoje telo a chcú sa páčiť.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram JH

Rovnaká bola aj Jana. Celá sa pomerala a s vidinou krajšieho tela sa pustila do plnenia svojho tréningového plánu. Ten ale pozostával iba z obrovského množstva brušákov. „Ja som ich robievala fakt 500, potom aj 600 denne. Naraz,” prezradila svojim fanúšikom na sieti Instagram.

Jej cieľom bolo mať dlhšie nohy. „Hm, tie brušáky na to nejako nezafungovali,” komentovala so smiechom. Do smiechu ale nie je fakt, že tréningy zostavené 14-ročným dievčaťom boli skôr škodlivé ako prospešné. Naše telo je citlivé na nesprávne vykonávané cviky a spodná časť chrbta zvlášť. Dnes už to vie aj Jana. „Po asi 6 mesiacoch cvičenia len brušákov som mala reálne problém s krížami asi 2 roky,” priznala.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram JH

Jana je živý príklad toho, že amatérsky zostavené a zrejme aj nesprávne vykonávané cvičenie môže mať naozaj negatívny dopad na zdravie. Rovnako to platí aj o neodborných a drastických diétach, ktoré sa podpísali na zdraví mnohých dievčat a žien.