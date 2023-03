Exfarmárka po estetickom zákroku: Namiesto SEXI pier FÚZY… Som mega NESPOKOJNÁ!

BRATISLAVA - Bývalá farmárka a dnes už influencerka Jana Hrmová (28) je známa tým, že nemá problém rozprávať o svojich vylepšeniach. Na prvý pohľad je všetkým jasné, že s obľubou a nadšením podstupuje rôzne estetické zákroky. No na tento jeden by najradšej zabudla. Preboha, to čo jej spravili? Fúzy?

Trendom súčasnosti, či už u žien, ale čoraz častejšie aj u mužov, sú rôzne estetické zákroky, ktoré dokážu ubrať na veku a spraviť vás opticky príťažlivejším. Teda aspoň na určitý čas, pretože, žiaľ, nič netrvá večne, a tak by ste pre udržateľnosť nového, dokonalého vzhľadu by mali sedenia u odborníkov mali podstupovať na pravidelnej báze.

Rovnakým spôsobom sa udržuje aj známa Slovenka Jana Hrmová, ktorá kedysi sa divákom predstavila, ako súťažiaca z markizáckeho projektu Farma. Už vtedy bolo nad slnko jasné, že táto plavovláska sa o seba rada stará.

No po poslednej návšteve estetickej kliniky by sa zjavne najradšej prepadla pod zem. Ako sama uvidela, tentokrát sa rozhodla vyhľadať podľa všetkého vychýrenú a patrične drahú lekárku. No namiesto vysnívaných plných pier Jane ostali len oči pre plač. Keďže na svojich sociálnych sieťach je veľmi aktívna a rada komunikuje aj so svojimi fanúšikm, jedna z nich sa jej spýtala, kde si dala urobiť pery. A tu to celé začalo.

„Naposledy som bola pred 4 - 5 mesiacmi u mega populárnej lekárky, ktorá bola aj najdrahšia u akej som kedy bola a som so všetkým mega nespokojná,“ skonštatovala zhrozene exfarmárka a vo svojej sťažnosti pokračovala. „Tak som strašne nespokojná s tým, ako mám vlastne všetko urobené, že to ani nie je pravda. Dala som si urobiť takú kompletku a všetko čo môže byť zlé, tak je zle urobené,“ poznamenala znechutene a prešla k tomu čo sa jej nepáčilo.

„Dala som si urobiť botox, ten mi vydržal, že mesiac. Dala som si urobiť pery a takto vidíte, aké mám fúzy a to sme nedávali veľa. Ono to reálne zle spravila a mám fúzy, čiže to musíme ísť rozpustiť,“ poukázala pohoršená influencerka na svoje ústa vo videu. Zdá sa jej, že zo sexi pier má spravené akoby "fúzy", a to z nahromadenej kyseliny hyalurónovej, ktorá sa jej nevstrebala rovnomerne a vytvorilo jej to takpovediac efekt ochlpenia nad vrchnou perou.

Nuž zdá sa, že kvalita nie je vždy otázkou peňazí a teraz Jane nezostáva nič iné, ako si to dať upraviť a prerobiť u niekoho iného. Alebo bola by tu ešte jedna možnosť a tou je, zostať len prirodzene krásna, čo vždy bola.

S čím všetkým nie je bývalá farmárka stotožnená a čo sa jej dokonca stalo z nesprávne podaného botoxu, sa dozviete vo videu vyššie.