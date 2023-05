Hrmová po nevydarenom zákroku: Konečne sa zbavila FÚZOV!

V marci sme vás na Topkách informovali o nevydarených estetických zákrokoch exfarmárky Jany Hrmovej. Pred vyše pol rokom navštívila influencerka vychýrenú doktorku, u ktorej si dala spraviť botox a pery. Vyvalila za to horibilnú čiastku, ale žiadaný efekt sa nedostavil ani po pár dňoch. Bola maximálne nespokojná so všetkým!

„Tak strašne som nespokojná s tým, ako mám vlastne všetko urobené, že to ani nie je pravda. Dala som si urobiť takú kompletku a všetko čo môže byť zlé, tak je zle urobené,“ poznamenala v tom čase. „Dala som si urobiť botox, ten mi vydržal, že mesiac. Dala som si urobiť pery a takto vidíte, aké mám fúzy a to sme nedávali veľa. Ono to reálne zle spravila a mám fúzy, čiže to musíme ísť rozpustiť,“ dodala.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram J.H.

No a po dvoch mesiacoch čakania konečne nadišiel ten moment. „Neviem či si spomínate, ale dávala som vám storku, že po poslednej aplikácii kyseliny, sa mi urobili fúziky. Ja som si dávala pery pichať v podstate dva roky, dokopy štyrikrát som to mala napichané. A včera som si konečne bola dať rozpustiť tie fúziky," prezradila nadšene.

Odhodlávala sa na to naozaj dlho, pretože sa bála, že jej budú musieť rozpustiť celé pery. „Ale bola som u doktora, ktorý mi to urobil vyslovene tak, že mi rozpustil vyslovene iba tú migráciu a tak to nejak rozmiešal, že mi to nepôjde ďalej do tých pier. Išlo preč len to, čo tam nemalo byť, tie fúziky. A už tam nemám ani tú bielu linku okolo úst, takže teraz moje pery nejavia žiadne známky toho, že by boli napichané," vyjadrila sa.

Z jej rečí bolo naozaj cítiť, že je s výsledkom spokojná. No a zrejme je to pre ňu také poučenie do budúcna, že nie je všetko zlato, čo sa blyští.