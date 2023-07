Hrmová podstúpila zákrok: S lekármi NESPOLUPRACOVALA... Bola som fakt hysterka!

Jana Hrmová sa svojimi zákrokmi netají. Na začiatku februára sa po dlhom premýšľaní rozhodla podstúpiť operáciu očí. Doteraz o tom nechcela detailnejšie hovoriť, pretože plánovala svojim priaznivcom priniesť obsiahlejšiu odpoveď na ich časté otázky. A po 5 mesiacoch je to tu!

Sama priznala, že do poslednej chvíle uvažovala nad zrušením samotného zákroku, pretože mala obavy. „Čo keď sa niečo stane, sú to oči, ale potom som na to išla racionálne, že naozaj, vybrala som si tú najlepšiu kliniku a musím im dôverovať. Aj keď si nechávate vyberať mandle, môže sa stať hocičo a môžete v podstate aj zomrieť,“ vyjadrila sa. Povzbudila sa a išla do toho. Avšak...

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram J.H.

„Ja som mala neskutočný stres, zo mňa išiel studený pot, ja som sa triasla, fakt som bola vystresovaná, lebo čo sa týka takýchto vecí, ja som hysterka. Oni každému dávajú upokojujúce lieky. Ja som si dala hneď dva. Prisahám, že nič mi to neurobilo. Bola som nervózna až do polovice zákroku a potom som sa tak nejako už poddala tomu a dotiahli sme to,“ pokračovala.

Vraj bola tým jedným človekom zo 100, čo nespolupracoval. „Pre mňa to bolo fakt stresujúce, ale ja hovorím, ja som hysterka, takže ja keď som to dala, vy to dáte určite. Netrvalo to dlho, ale u mňa to trvalo dlhšie, lebo som sa mykala, nespolupracovala a bola som vystresovaná zbytočne,“ dodala.

„Vám dajú kvapky na znecitlivenie oka, čiže necítite to, ale samozrejme, nejaký tlak tam cítite, čo mňa teda mega stresovalo. Tam ide najskôr nejaký prístroj, ten vám urobí rez, povytiahne, neviem, či rohovku, alebo čo, niečo tam napustí a odvtedy už nevidíte nič. To trvá nejakých 10 sekúnd. Takže po 10 sekundách vy už nevidíte nič, len hmlu. Potom tam ide lekár a niečo urobí a to by tiež netrvalo dlho, len ja som sa mykala,“ opísala celý zákrok.

Po operácii nemala žiadne ťažkosti, bolesť cítila minimálne, pretože nešla na laser, ale vybrala si úplne inú metódu. „Som fakt rada, že som bola na tejto metóde, síce ten priebeh je ževraj najnepríjemnejší, ale presne to, že po tej operácii vám reálne nič nie je,” zhodnotila pozitívne na záver.