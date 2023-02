Sklovskej módny návrhár: Vážne zdravotné problémy... Zhodil 23 kíl!

Celebritný módny návrhár bol včera hosťom markizáckeho Telerána, kde porozprával o svojej ceste za zdravším a krajším telom. V čase, keď sa dostal do povedomia verejnosti, to bol štíhly muž, neskôr však vážil až 95 kíl.

Kilá navyše mu ale poriadne škodili. A za jeho rozhodnutím schudnúť stál hlavne jeho zdravotný stav. „Ja som mal už veľmi vážne problémy – vysoký tlak, dýchavičnosť, už dokonca aj nočné apnoe, nočná zástava dychu, vyslovene vyčerpaný, unavený. Mne už diagnostikovali, že každých 10 sekúnd sa môj mozog zobúdzal, čiže ja som bola taký vyčerpaný, že som dokázal posediačky zaspávať, vyčerpaný ako 70-ročný človek, nevládny,” opísal pred kamerami.

Samozrejme, pod vplyvom únavy vyhľadával cukrom nabité nápoje a potraviny, čo jeho problémy iba zhoršovalo. Časom si uvedomil, že treba niečo robiť, aby sa situácia zmenila. „Bolo treba hľadať nejaké riešenie. Keď som si predstavil, že mám ísť cvičiť, to ma zabíjalo, pretože som mal 95 kíl. Nevedel som si to predstaviť a nevedel som, ako začať,” prezradil s tým, že dnes váži 72 kíl.

Na správnu cestu ho napokon nakopla pani, ktorá mu rozprávala, ako ide zužovať oblečenie manželovi, ktorý zhodil 40 kíl. No a napokon to podľa Andrejových slov išlo aj bez obávaného cvičenia. „Strava, len strava, vyslovene len stravou, ani raz som necvičil. A to sa chystám už rok, že začnem a stále nič,” vyhlásil v Teleráne.

V rámci stravovania pokladá za dôležitý vyrovnaný príjem živín, čiže jesť bielkoviny, tuky aj cukry, ale v pomere, ktoré telo potrebuje. A zásadná bola aj ďalšia vec. „Veľmi dôležitá je pravidelnosť, ja som zo začiatku každé dve hodiny jedol. Nie je to o tom, že o piatej prestanem jesť, ja som jedol aj večer o desiatej. Ja som to videl na sebe, že je to zdravé chudnutie, lebo som 23 kíl schudol a z toho som schudol necelé dve kila svalu, čiže čistý tuk,” prezradil návrhár.

Zmeny vraj na sebe začal badať veľmi rýchlo. „Ja sa priznám, že po 2 mesiacoch som sa zľakol sám seba, keď som sa zbadal v zrkadle. Úplne taký šok, akú mám malú hlavu, človek začal úplne inak vyzerať,” povedal so smiechom.

Samozrejme, chudnutie je veľmi individuálna záležitosť, každé telo a každá psychika je iná, a tak netreba otrocky napodobňovať iných, ale poradiť sa s odborníkom alebo si o zdravom stravovaní niečo naštudovať.