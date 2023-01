Jojkárka pribrala 25 kíl: Po 1. pôrode prišiel ŠOK a teraz... OTVORENÉ PRIZNANIE!

BRATISLAVA - Po prvom pôrode odmietala jojkárka Soňa Skoncová komentovať svoju váhu. Ako najnovšie priznala, v istom ohľade to pre ňu bol šok. Dnes je z nej už dvojnásobná mama a úprimne priznala, ako to má s váhou teraz.

Moderátorka Soňa Skoncová sa prvý raz stala mamou v marci 2021. Počas prvého tehotenstva jej prišlo niekoľko nepríjemných správ ohľadom jej stúpajúcej váhy. Zrejme aj preto sa ani po pôrode nevyjadrovala k tomu, koľko kíl celkovo pribrala a koľko ešte musí zhodiť do pôvodnej váhy.

Aktuálne priznala, že to, ako jej postava po pôrode vyzerala, bolo pre ňu trochu nepríjemným prekvapením. „Čo sa týka bruška, tak po prvom pôrode som bola samozrejme v šoku, že som mala ešte dlho také tehotenské brucho,” povedala vo videu na sieti Instagram necelé tri týždne po pôrode druhého dieťaťa.

Ako dodala, tentoraz už bola na to pripravená a aj ostatným mamičkám odkázala, že je to úplne normálne. A už sa tým vôbec nestresuje. „Tentokrát si dávam dosť načas, som úplne v pohode, vysporiadaná s tým, že môžem týchto prvých 6 týždňov naozaj oddychovať, venovať sa hlavne malej a potom konečne už začnem so sebou niečo robiť. Hrozne sa na to teším, pretože budem mať chuť do leta schudnúť,” prezradila Soňa, ako pristupuje k zvyšným kilám po druhom pôrode.

„Teraz sa cítim úplne vykľudnená,” vyhlásila Soňa. A jej slová potvrdzuje aj fakt, že tentoraz nemala problém svojim sledovateľom prezradiť, ako na tom je s váhou. „10 kíl išlo dole a 15 ešte musím do svojej pôvodnej váhy dať dole,” priznala úprimne.