Na slovenskú krásku sa valí KRITIKA: Balí vraj boháčov a je ZLATOKOPKA!

Mnohí si Luciu Slaninkovú pamätajú ešte z čias, keď tvorila pár so slovenským hokejistom Tomášom Tatarom. To je už pre ňu však dávna minulosť. Od spomínaného rozchodu sa po jej boku momentálne ukázal v poradí už druhý priateľ. Zdá sa, že teraz našla už toho pravého.

Veľa jej fanúšikov to mohlo ale šokovať, keďže ešte prednedávnom tvorila pár s úplne iným mužom. Rozchodom si však prechádzala v tichosti bez toho, aby to „vešala“ na Instagram. Bývalá miss sa pochválila na sociálnej sieti už len fotkou v náručí niekoho iného.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram L.S.

Pri tejto príležitosti sme kontaktovali aj samotnú Luciu. „Áno, mám priateľa. Nerada veľmi rozoberám súkromie. S Jurajom sa poznáme vyše 10 rokov, sme z rovnakého mesta, no nikdy to medzi nami neiskrilo. Asi nebola tá správna chvíľa a museli sme si na seba počkať. Sme spolu od septembra,“ potvrdila pre Topky.sk.

Po prevalení týchto informácii sa na jej adresu spustila vlna kritiky! Ľudia si o nej totiž myslia, že je zlatokopka a balí vraj samých boháčov. Je zrejmé, že nikomu nie je príjemné počúvať na seba takéto slová. Striktne sa teda voči tomu ohradila. Luciino vyjadrenie si môžete prečítať nižšie.

„Nebudem si dávať už servítku pred ústa. Len preto, že som pred 100 rokmi žila s Tatarom, tak ma majú ľudia zafixovanú ako nejakú zlatokopku. Kvôli čomu? Za to, že sa nejaká mladá misska a nejaký hokejista v ROKU 2014 zakukali do seba a niekoľko rokov spolu chodili? Kvôli tomu? To sa nesmie? A teraz som automaticky zlatokopka? A ja hľadám nejakých zbohatlíkov? A kde sú? Kde, prosím vás, sú tí boháči, lebo asi robím niečo zle, keď ešte aj nájom (polovicu) si platím sama a predstavte si, platila som ho aj v predošlom vzťahu a doteraz mi stále nikto tie účty neplatí ani nákupy, hm tak fakt neviem, čo robím zle,” zamyslela sa so štipkou irónie.

„Bodaj by sa každá žena dokázala o seba postarať aspoň tak ako ja. V akej dobe to žijeme, aby sa ženy museli obraňovať a obhajovať, aby neboli brané hneď ako zlatokopky? Nechajme ženy byť ženami a mužov mužmi,“ napísala silný odkaz na záver pre všetkých, ktorí si myslia o o nej to svoje.