Víťazka slovenskej Miss zmenila farbu vlasov: Roky bola blond... FOTO Čo si to dorobila?

Jeanette sa síce ešte stále venuje modelingu, no oveľa radšej derie bežecké dráhy a viac ako mólo ju lákajú maratóny. Upustila aj od typického dokonalého vzhľadu kráľovien krásy. Radšej ako mejkap má prirodzenosť a na jej profile sa nachádza mnoho záberov bez akýchkoľvek nánosov líčidiel. No a pri pohľade na túto nenalíčenú krásku si nikto nemôže povedať, že by vyhrala náhodou.

Teraz však podstúpila naozaj radikálnu zmenu. Jeanette prekvapila mnohých priaznivcov, keď na jej profile na sociálnej sieti najnovšie pribudla fotografia s prefarbenými vlasmi. Blond je definitívne fuč a aktuálne sa pýši hnedou hrivou s medenými odleskami. Vďaka tmavej farbe zmizol aj jej dievčenský look, aktuálne pôsobí o niečo staršie, no predsa len elegantne.

Jej kolegyňa z Miss Lucia Slaninková premenu ocenila. „Hovorí sa, že v blond človek ožije, ale ty si ožila v tomto,” odkázala Borhyovej a tá jej za názor poďakovala. No keď jej jedna z fanúšičiek na Instagrame napísala, že pôvodný odtieň jej pristal viac, Jeanette svoje rozhodnutie odôvodnila úplne jednoducho. „Život je zmena,” uzavrela túto tému.