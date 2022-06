Slovenská kráska ukázala SESTRU: Ale… FOTO Vidíte tam nejakú PODOBU?

BRATISLAVA - Lucia Slaninková je skutočne mimoriadne krásna žena. V roku 2013 sa jej podarilo vďaka peknej tváričke a sexi postavičke prebojovať do finále Miss Universe. A hoci azda tým najväčším obdivovateľom je jej partner, svojimi krivkami a pôvabom teší blondínka aj svojich fanúšikov. A to ste ešte nevedeli, že má sestru, ktorá je taktiež poriadna kočka!

Lucia je pomerne šikovná, čo sa týka ochrany jej súkromia. Plavovlasá kráska si to skrátka perfektne nastavila, a tak o nej ľudia vedia iba to, čo chce aj ona. Keď v minulosti prišlo na tému partnera, vyšlo najavo, že identitu svojho vyvoleného si vie naozaj ustrážiť.

No a podobne opatrná je aj čo sa týka jej rodiny. Aktuálne však strávila niekoľko dní v spoločnosti svojej sestry, no a keďže Lucia je aktívna na sociálnych sieťach, so svojimi sledovateľmi sa podelila aj o spoločné zábery. Niektorí však zostali prekvapení - Lucia a jej sestra sa vraj vôbec nepodobajú. Iní naopak tvrdia, že je zjavné, že majú spoločné rysy.

Čo si o tom myslíte vy? Vidíte tam nejakú podobu alebo nie?