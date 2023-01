Známa Slovenka nám porozprávala o novom frajerovi: Zbalila starého známeho… 5 mesiacov po rozchode!

Je až paradox, že niekedy sa svoju spriaznenú duš snažíme nájsť celý život a pritom ju máme hneď vedľa seba... O tom vie svoje aj známa slovenská kráska Lucia Slaninková. Ako sme vás nedávno informovali, má pomerne nového priateľa. Pritom je to ale jej starý známy.

S Luciou sme sa pri tejto príležitosti aj spojili. „Áno, mám priateľa. Nerada veľmi rozoberám súkromie,“ opatrne začala plavovláska náš rozhovor, no nakoniec z nej predsa len čosi vypadlo a povedala nám viac. „S Jurajom sa poznáme vyše 10 rokov, sme z rovnakého mesta, no nikdy to medzi nami neiskrilo. Asi nebola tá správna chvíľa a museli sme si na seba počkať. Sme spolu od septembra,“ prezradila Slaninková pre Topky.sk o svojom partnerovi, ktorý pracuje v právnickej firme ako IT analytik.

Galéria fotiek (9) Lucia Slaninková má nového fešáka

Zdroj: Instagram L.S.

Taktiež dodala, že s jej predchádzajúcim partnerom Róbertom sa rozišli v dobrom začiatkom mája. S Jurajom sa dali dokopy v septembri. Každopádne z jej posledného príspevku je nad slnko jasné, že s jej aktuálnym fešákom, si rozumie aj jej milovaná mama. „S mojou mamčou si majú stále čo povedať. Hodinové debaty,“ napísala Lucia na svojom instagramovom profile.

Či ja to naozaj ten pravý, je zatiaľ vo hviezdach. Lucii le prajeme v tomto vzťahu všetko dobré a nech sú spolu v novom roku bok po boku šťastní.