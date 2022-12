Dominika Mirgová sa POBILA: Zrušila známu raperku... Skončila na zemi a V SLZÁCH!

Hneď na úvod treba podotknúť, že obom dievčatám patrí veľká česť. Ani jedna z nich sa tejto výzvy nezľakla a ponuku nastúpiť do ringu vraj prijali prakticky okamžite. Na prípravu na zápas ale nemali až toľko času, ako by človek čakal. Zamakať museli v priebehu dvoch mesiacov.

Aless vraj už predtým skúsenosti s boxom mala, no v ringu to vyzeralo tak, akoby sa tomuto športu dlhšie venovala Dominika Mirgová. Obe dievčatá zo seba vydali maximum a rozhodnutie prišlo napokon potom, čo odboxovali všetky štyri kolá.

S výsledkom 3:0 sa na body stala víťazkou Dominika Mirgová, ktorá posledné týždne skutočne drela, o čom svedčili zábery z jej tréningov. Tie pôsobili naozaj veľmi drsne, no speváčke sa napokon vyplatili. Keď Dominika počula svoje meno a pochopila, že výhra je jej, okamžite sa spustila k zemi a skončila v slzách.

Bolo vidno, že naozaj zaslúžené víťazstvo ju nesmierne potešilo a dojalo, no a v momente, kedy bola na zemi, sa k nej nahrnuli jej blízki, vrátane synčeka Peťka. A hoci bola jej radosť obrovská, keď sa moderátor Róbert Kmeťo pýtal, či nemá chuť postaviť sa v blízkej dobe znova do ringu, odpoveď bola jednoznačná, aspoň nateraz.

Dominika povedala že v tomto momente sa už nevie dočkať toho, že sa vráti za mikrofón a bude sa venovať spevu. No ale.. Keďže išla ako drak, rozhodne by bola škoda, keby sa boxu nevenovala aj naďalej!

A podobne to vidí aj tréner bojových športov Martin Volek:

Dominika urobila za dva a pol mesiaca naozaj veľmi veľký progres. Slušný box, veľmi dobrá práca s rukami. Aj keď to bol jej prvý zápas, za také krátke obdobie veľmi dobrá práca a vidno, že bola odvedená naplno. Keďže poznám jej trénera Maroša Vyskoča osobne, môžem povedať, že čo sa týka trénovania boxu, je to veľký pán, takže tam nie je o čom.

Čo sa týka Aless, tá pôsobila rozhádzane. Neviem, ako trénovala, nesledoval som to, ale v zápase to bolo slabšie. Nestabilný postoj, rozhádzané boli aj ruky. Treba ešte určite popracovať. Pred obomi dievčatami ale klobúk dole, keďže to bol ich prvý zápas a do úvahy treba brať aj mentálnu stránku. Človek môže byť veľmi dobre pripravený, ale ak je tam trebárs nervozita, je to náročné, tá psychika je veľmi dôležitá.

