Známe Češky sa POBILI: Nedarovali si to... Bolo to DRSNÉ!

Bolo sa na čo pozerať! (Zdroj: Instagram Redface)

PRAHA - V sobotu večer sa fanúšikovia bojových športov tešili na poriadnu nálož nadupaných zápasov. Do ringu sa postavili nielen muži, ale aj známe Češky, ktoré si to vôbec nedarovali! Bolo to poriadne drsné.