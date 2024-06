Známa Slovenka sa pred mesiacom stala mamou: FOTO Ona že RODILA?!

Aless Capparelli (Zdroj: Instagram A.C)

Aless Capparelli a futbalista Ľubomír Šatka sa dali dokopy v roku 2021. Momentálne párik prežíva to najkrajšie obdobie v ich životoch. Raperka sa pred mesiacom totiž stala mamou. Chlapček sa však narodil skôr, než mal. „Leonko sa vypýtal na svet o mesiac skôr, tak sme si naňho pár dní museli počkať, no oddnes je naša rodinka pokope a náš synček je konečne s nami doma,“ napísala vtedy hrdá mamička.

Ako najnovšie priznala, už od 33. týždňa tehotenstva mala kontrakcie a pokojový režim. „Potiahli sme to do 36 tt. Na kontrole malinký rýchlo dýchal a bol problém s placentou, takže sme za 15 minút boli z kontroly rovno na sále. Nebolo to úplne tak, ako som si vysnívala, ale hlavné, že sme zdraví," zverila sa. Umelkyňa rodila v Turecku, kde aj momentálne žijú. Mala z toho stres, predsa jazyková bariéra nie je sranda, no všetko bolo nakoniec v poriadku.

Bývajú v tureckom Samsune, kde Šatka hráva futbal. Kráska tak pridáva "dovolenkové" zábery po celý rok. Teraz zverejnila na sociálnej sieti Instagram fotografiu, ktorá šokovala nejedného fanúšika. Na záberoch totiž vyzerá ako keby ani nerodila. O takejto postave mesiac po pôrode sníva nejedna mamička. Každá žena vie, ktorá už má tehotenstvo za sebou, aké je to náročné zhodiť prebytočné kilá. Aless priznala, že pribrala 12 kíl. „Ostali 2 kg navyše. Nejako som to neriešila, no ku koncu som priberala rýchlo. Keby rodím na termín, bolo by to viac," dodala. Pozrite, ako úžasne Alless vyzerá! FOTO nájdete v galérii.