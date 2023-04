Monika Haklová ukázala najmladšiu dcéru (13): Aha, tá ale poriadne vyrástla!

Včera sa priaznivci boxerských zápasov konečne dočkali dlhoočakávanej tlačovej konferencie k Fight Night Challenge. Napätie medzi súpermi sa pomaly stupňovalo. Po niekoľkých pokojných staredownoch sme boli svedkami aj jedného poriadne vyostreného. Fighteri začali do seba strkať a doslova si na pódiu nič nedarovali.

Štvrtý ročník je tiež plný zmien. Na poste moderátora sme tentokrát mohli vidieť úspešného zápasníka Samuela Piráta Krištofiča, ktorý vystriedal Karlosa Vémolu a Attilu Végha. Attila sa síce moderátorskej stoličky vzdal, ale jeho priaznivci ho môžu už v máji vidieť v zápasníckom ringu. Obmena moderátorov priniesla istú sviežosť, ktorú mohol oceniť najmä divák. Avšak toto nebola jediná zmena, ktorá nastala.

Po tom, ako Kristián Mesíček napadol policajta a Imrichovi Baronovi Štefánikovi zranenie zabránilo ďalej pokračovať v trénovaní, bola organizácia Fight Night Challenge nútená ich nahradiť. A tak napríklad bývalý farmár Šimon Koleň, ktorého čakala odveta s Kristiánom, dostal ako súpera Nathana Dzabu, známeho z markizáckej šou Love Island. Spomenutí farmári, ktorí už ďalej vo výzve nepokračujú, sa na tlačovke neukázali.

Galéria fotiek (4) Tlačová konferencia Fight Night Challenge

Zdroj: Ján Zemiar

V priestoroch jednej z bratislavských reštaurácií ale nechýbala bývalá farmárka Monika Haklová, ktorá je tento rok neoddeliteľnou súčasťou spomínanej organizácie. Po prijatí ponuky sa vo svojich 48 rokoch ukáže v ringu s o 17 rokov mladšou súperkou Dagmar Kubinovou, ktorá hviezdila na minuloročnej Farme.

Monika neskrýva nadšenie z výzvy a do Bratislavy zavítala aj so svojou najmladšou dcérou. Presnejšie ide o 13-ročnú Charlotte. Monika je okrem nej ešte matkou dvoch dospelých detí, a to Chiary a Filipa. Pozrite, ako jej najmladšia dcérka rastie do krásy!

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook M.H.