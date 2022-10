Na mieste tragickej nehody bol BRAT slovenskej Miss: Smrti unikol o vlások... Opitý vodič zabil aj jeho kamaráta!

Včera sa na autobusovej zastávke na Zochovej ulici stala hrozivá nehoda. O 22:15 vodič vo vysokej rýchlosti napálil do ľudí čakajúcich na autobus. Pod vplyvom alkoholu nezvládol kontrolu nad motorovým vozidlom a volant strhol na chodník.

Jedným z ľudí na zastávke bol aj brat bývalej miss Viktórie Podmanickej. Ten čakal na autobus s kamarátom. „Ten pocit, keď váš člen rodiny je svedkom tejto celej hroznej udalosti, ako príde niekto o život a nemôže mu pomôcť. Prosím, vážte si vlastný život, ale aj životy druhých!!! Sme tu len raz...“ uviedla misska na sociálnej sieti.

„Najhoršia noc v životoch celého Slovenska! Neviem ani slovami opísať, čo sa stalo. Päť nevinných študentov, ktorí čakali na zastávke na autobus, aby sa dostali na internát, ostalo ležať na ceste... nehybne a bez známok života. Toto je na doživotie pre dotyčného vodiča = ko**ta, ktorý nielenže usmrtil päť ľudí, ale ďalších desať je ťažko zranených a navyše pod vplyvom alkoholu šoférovať auto so svojím synom... to je extrém!“ doplnila svoje vyjadrenie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram V.P.

Včerajšia noc bola osudnou práve pre kamaráta Viktóriinho brata. „Bol tam aj so svojím kamarátom, ktorého najprv nevedel nájsť. Potom ho našiel niekoľko metrov ďalej od zastávky. Zavolal sanitku. On bol ten, ktorý privolal pomoc! Bola to veľká hrôza, na mieste videl tých ľudí, že koniec... Môjmu bratovi sa, našťastie, nič nestalo, ale, bohužiaľ, jeho kamarát také šťastie nemal. Je jednou z obetí. O dva týždne by oslávil 20 rokov,” povedala pre Topky.sk. Zrážka si najprv vyžiadala štyri obete. Aktuálne zomrela v nemocnici ďalšia.

Zastávka na Zochovej ulici patrí medzi najfrekventovanejšie v Bratislave a mnoho študentov tam najčastejšie prestupuje na autobus, ktorý chodí na internáty jednej z vysokých škôl. Všetkým pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.