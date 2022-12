NEUVERITEĽNÉ PRIZNANIE Zuzany Šebovej: Ona na Vianoce vôbec NEVARÍ!

Zuzana Kubovčíková Šebová je maminou dvoch detí, a to synov Rudka a Paľka. V ich domácnosti sa zvianočnieva celkom skoro, keďže sa jej detičky nevedia dočkať prichádzajúcich Vianoc. Ako herečka sama priznala, vianočná nálada u nich odštartuje už aj niekedy v polovici septembra.

U Kubovčíkovcov sú Vianoce každý rok výnimočné, pretože oslavujú aj synove narodeniny. Rudolf sa totiž narodil 23. 12, a tak Zuzana spolu s manželom Michalom strávili pred 5 rokmi sviatky v pôrodnici. Vtedy bola od varenia odbremenená, keďže im bolo ponúknuté nemocničné vianočné menu. Ale čo o varení prezradila teraz?

Mnohí by si mysleli, že ako správna gazdiná počas Štedrého dňa už od rána stojí pri sporáku a vyvára. Opak je však pravdou. Herečka doma na Vianoce vôbec nevarí. Ale potom kto pripravuje vianočnú večeru? „Večera pozostáva z toho, čo navarí moja mamina. Ja sa teda na to necítim a ani by som to asi nezvládla, takže chodíme vždy k mojim rodičom,“ priznala pre Topky.sk.

Galéria fotiek (2) Zuzana Kubovčíková Šebová

Zdroj: Ján Zemiar

Ak by ste na ich stole hľadali niečo iné než klasiku, hľadali by ste zrejme márne. Počas štedrej večere preferujú kapustnicu, kapra alebo filé so zemiakovým šalátom a oplátky s medom. Ak si chcete vypočuť celý rozhovor so Zuzanou a dozvedieť sa, čo považuje za najkrajší vianočný darček, ktorý v živote dostala, nájdete ho vyššie.